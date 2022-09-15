Житомир планує майже відмовитися від газу для опалення, – мер

Житомир завдяки будівництву ТЕЦ, яка працює на відходах деревообробної промисловості, зможе до 2023 року на 90% відмовитися від газу для опалення.

Про це міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"У листопаді ми плануємо запустити ще одну котельню на 6 мегават, а в січні – другий етап цієї котельні. Всього у нас запрацює 12 мегават і це буде більша потужність, ніж у тієї ТЕЦ, яку ми запустили минулого року", – сказав Сухомлин.

Мер додав, що місто підписало договір з НАК "Нафтогаз України", яка може інвестувати близько $50 млн у будівництво ще двох ТЕЦ в Житомирі, одна з яких працюватиме на відходах із деревини, а друга – на деревині та РДФ.

"Це фактично перероблене сміття, яке може перетворюватися в тепло та електричну енергію. Ці дві ТЕЦ мають бути побудовані до наступного опалювального сезону у 2023 році. Ще одну ТЕЦ в одному великому районі в нас побудують за наступний рік і тоді до 2023 року ми на 85-90% відмовляємося від газу для опалення в Житомирі", – зазначив Сухомлин.

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Мер також розповів, що для цього опалювального сезону Житомир придбає дві модульні котельні. Вони зможуть закрити потреби двох невеликих районів міста і зекономлять приблизно 2 млн кубометрів газу.

За його словами, у випадку надзвичайних ситуацій, наприклад, ракетних обстрілів, такі котельні можна за одну добу перевезти і змонтувати, щоб забезпечити теплом лікарню або школу.

"Також у нас в місті зараз закільцьовані всі котельні. У разі, якщо вийде з ладу одна котельня в якомусь мікрорайоні, буде можливість переключення на іншу. Ми спокійно входимо в цей опалювальний сезон. Думаю, що в нас жодних проблем із його проходженням не буде. Тарифи підніматися не будуть. Більше того, ми забезпечили себе паливом (маю на увазі деревину) до кінця січня", – додав міський голова.