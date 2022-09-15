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"Укренерго" не бачить проблем через масовий перехід на електрообігрівачі

Новини БізнесЦензор Енергетика

опалення,обігрівач

Енергомережа України впорається зі збільшеними навантаженням, якщо побутові споживачі почнуть масово переходити на обігрівачі.

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Obozrevatel, передає LIGA.net.

"По-перше, наша інфраструктура, можливо, і не наймодерновіша, якщо ми говоримо про мережі обленерго, втім не можна сказати, що вона вже така стара, що дихає на ладан", – заявив Кудрицький.

Він вважає, що додаткове навантаження від електрообігрівачів "поміститься" у пропускну здатність мереж, тому що через війну споживання електроенергії в Україні значно зменшилось.

По-друге, сказав він, мережі уже пройшли схоже випробування минулої зими.

"Через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, "сіли на розетку", тобто перейшли з опалення газом на електроопалення, де це було можливо й доцільно. Виробництво і споживання електроенергії в Україні збільшилося. Тобто ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми – в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, – проходили і не раз, і не в одному сезоні", – сказав Кудрицький.

"Тому я не прогнозую якихось системних проблем із тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине на стабільність мереж. Очікуємо, що мережі справляться", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами енергетики осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+4
Укренерго не бачить, але питання не в Укренерго, а в місцевих обленерго, які за 30 років, нічого не робили, щоб покращити місцеві електромережі. Я вже мовчу про внутрібудинківі мережі. Усі тільки наживалися на споживачах. Що там нам співали - буде приватний власник - усе покращиться? Та зараз. Тільки постійне підвищення тарифів при повному небажанні щось робити. Комунальна мафія рулить, а закони України її підтримують.
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15.09.2022 21:20
+2
Обігріватися треба кондиціонером, але в мороз треба щоб це був інверторний кондиціонер, бо зазвичай вони працюють до - 15. А ккд у них більше ніж в 2 рази вище, навіть може бути і до 2.8 рази вище, ніж в звичайних обігрівачів. Тепла більше, а навантаження на мережу менше і рахунок за ее. І звісно, що якщо вмикаються прилади разом, які споживають більше ніж 16А, або 3.5 кВт, то частину треба вимикати, щоб не перевантажувати мережу. А краще не вмикати одночасно 2 прилади, які споживають по 1.5 кВт, як бойлер і кондиціонер 12 бто. Кондиціонер 7 споживає десь 700 Вт. 12 десь 1200 Вт. Звісно чим нижча температура на вулиці, тим ефективність теплового насосу нижче, але все одно значно вище звичайного обігрівача.
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15.09.2022 21:13
+2
О! Там дело не только в автомате Все поменяют автоматы, вкобчат электроприборы и начнет выходить из строя проводка и кабели....
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15.09.2022 22:57
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Маячня!

В ті часи, коли була або сильна спека, і люди користувались кондиціонерами, або ж навпаки - стояла холодна погода, і люди вмикали електрообігрівачі, якраз мережі і не витримували, і відбувались аварійні відключення цілих районів!

До речі - минула зима була не така вже і холодна!

А як бути з тим фактом, що електричні вводи до побутових споживачів розраховані на струм до 16 А., тобто на 3.5 КВт?
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15.09.2022 19:27 Відповісти
это да, включаешь кавоварку и если работает бойлер в тот момент, автомат выбивает, и надо топать на улицу включать тумблер
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15.09.2022 20:57 Відповісти
В мене ніяк руки не доходять поміняти місцями автомати - у під'їзді стоїть на 15 ампер, а в квартирі - на 25. Приходиться зі стільцем виходити з квартири.
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15.09.2022 22:33 Відповісти
О! Там дело не только в автомате Все поменяют автоматы, вкобчат электроприборы и начнет выходить из строя проводка и кабели....
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15.09.2022 22:57 Відповісти
Автомат должен соответствовать толщине электрокабеля в зависимости от материала(медь или аллюминий) Учитывайте что автомат на 16 ампер сработает моментально только при нагрузке 22,5 ампер! Тоесть 16 ампер-это ток НЕвыключения автомата. Ну и сечение моножильного медного кабеля при этом должно быть не меньше 2,5 ммквадратных
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16.09.2022 00:21 Відповісти
16 ампер- це стандарт на вході квартири.

Я, здається, зрозуміло написав, що в мене не доходять руки поміняти автомати місцями, щоби в першу чергу вибивало автомат в квартирі, а не в під'їзді, як зараз.

Хоча, звісно, дякую за консультацію...
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16.09.2022 02:17 Відповісти
Навантаження від електрообігрівача можно порівняти з навантаженням від електрочайника чи праски. Якщо не вмикати все одначасно, думаю проблем не буде.
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16.09.2022 11:40 Відповісти
Праска, чайник - 1500 - 2500 ватт, керамічний обігрівач - 300-1000 ватт, масляний обігрівач - 800-2000 ватт.
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16.09.2022 13:14 Відповісти
Десь так.
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16.09.2022 15:07 Відповісти
Обігріватися треба кондиціонером, але в мороз треба щоб це був інверторний кондиціонер, бо зазвичай вони працюють до - 15. А ккд у них більше ніж в 2 рази вище, навіть може бути і до 2.8 рази вище, ніж в звичайних обігрівачів. Тепла більше, а навантаження на мережу менше і рахунок за ее. І звісно, що якщо вмикаються прилади разом, які споживають більше ніж 16А, або 3.5 кВт, то частину треба вимикати, щоб не перевантажувати мережу. А краще не вмикати одночасно 2 прилади, які споживають по 1.5 кВт, як бойлер і кондиціонер 12 бто. Кондиціонер 7 споживає десь 700 Вт. 12 десь 1200 Вт. Звісно чим нижча температура на вулиці, тим ефективність теплового насосу нижче, але все одно значно вище звичайного обігрівача.
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15.09.2022 21:13 Відповісти
Гарні інверторні кондиціонери - це дійсно класна річ. У мене встановлена модель, яка працює до -24.
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15.09.2022 21:29 Відповісти
так є моделі, які і до -30 можуть працювати на обігрів.
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15.09.2022 21:58 Відповісти
Я не можу під час війни собі дозволити купувати новий кондиціонер.

А от зробити собі керамічний обогрівач - цілком в змозі... тим більше що комплект усього необхідного я ще торік замовив в Китаї.
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15.09.2022 22:29 Відповісти
Укренерго не бачить, але питання не в Укренерго, а в місцевих обленерго, які за 30 років, нічого не робили, щоб покращити місцеві електромережі. Я вже мовчу про внутрібудинківі мережі. Усі тільки наживалися на споживачах. Що там нам співали - буде приватний власник - усе покращиться? Та зараз. Тільки постійне підвищення тарифів при повному небажанні щось робити. Комунальна мафія рулить, а закони України її підтримують.
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15.09.2022 21:20 Відповісти
Нам красиво лапшу вішали.
А виявилося, головна мета приватника- найбільший прибуток якнайшвидше.
То совок проводив світло, щоб людям комфортно було, щоб люди на роботу простіше збиралися, щоб діти уроки вчили не при каганці. Совок хоч і готувався до війни, але при цьому комфорт зростав.
У нинішніх бариг все з ніг на голову
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16.09.2022 10:57 Відповісти
Це основний закон будь-якого бізнесу, дивно було очікувати чогось іншого.
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16.09.2022 11:45 Відповісти
Сомневаюсь что городская и домовая электросети выдержат если все квартиры в городе где плотная застройка врубят на постоянную 2 квь обогреватель+не менее 500 ватт другие потребитнли(холодильник,освещение) В тех городах где население разьехалось и проживает в менее половинах квартир-возможно будет все нормально
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16.09.2022 00:24 Відповісти
Проблема в тому що магістральні мережі, які обслуговує Укренерго і "домові", які обслуговує обленерго це велика різниця.
З цієї статті я роблю висновок, що Кудрицький далекий від енергетики.
Абсолютно не компетентна і безвідповідальна заява.
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16.09.2022 07:08 Відповісти
Весь Нікопль ще 4 роки назад перейшов на ее, і мережі витримують, і більшість довольна тому що платять значно менше за тепло. А у нас комунальна мафія не дозволяє перейти на АО
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16.09.2022 09:25 Відповісти
але в першу зиму проблеми були... і все таки там напередодні переходу на індивідуалку щось та робилось, щоби домові (і районні) електро мережі змогли витримати напругу в годину пік і критичні морозні дні...
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16.09.2022 12:37 Відповісти
У магістральних мереж може і є запас на додаткове навантаження, чого не скажеш про останні кілометри - мережі 0,4 виконані тонким алюмінієм особливо у хрущовках.
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16.09.2022 09:30 Відповісти
 
 