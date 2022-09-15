"Укренерго" не бачить проблем через масовий перехід на електрообігрівачі

Енергомережа України впорається зі збільшеними навантаженням, якщо побутові споживачі почнуть масово переходити на обігрівачі.

Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Obozrevatel, передає LIGA.net.

"По-перше, наша інфраструктура, можливо, і не наймодерновіша, якщо ми говоримо про мережі обленерго, втім не можна сказати, що вона вже така стара, що дихає на ладан", – заявив Кудрицький.

Він вважає, що додаткове навантаження від електрообігрівачів "поміститься" у пропускну здатність мереж, тому що через війну споживання електроенергії в Україні значно зменшилось.

По-друге, сказав він, мережі уже пройшли схоже випробування минулої зими.

"Через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, "сіли на розетку", тобто перейшли з опалення газом на електроопалення, де це було можливо й доцільно. Виробництво і споживання електроенергії в Україні збільшилося. Тобто ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми – в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, – проходили і не раз, і не в одному сезоні", – сказав Кудрицький.

"Тому я не прогнозую якихось системних проблем із тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине на стабільність мереж. Очікуємо, що мережі справляться", – додав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами енергетики осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.