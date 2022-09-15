"Укренерго" не бачить проблем через масовий перехід на електрообігрівачі
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Енергомережа України впорається зі збільшеними навантаженням, якщо побутові споживачі почнуть масово переходити на обігрівачі.
Про це сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Obozrevatel, передає LIGA.net.
"По-перше, наша інфраструктура, можливо, і не наймодерновіша, якщо ми говоримо про мережі обленерго, втім не можна сказати, що вона вже така стара, що дихає на ладан", – заявив Кудрицький.
Він вважає, що додаткове навантаження від електрообігрівачів "поміститься" у пропускну здатність мереж, тому що через війну споживання електроенергії в Україні значно зменшилось.
По-друге, сказав він, мережі уже пройшли схоже випробування минулої зими.
"Через високу ціну на природний газ більшість споживачів, які могли це зробити, "сіли на розетку", тобто перейшли з опалення газом на електроопалення, де це було можливо й доцільно. Виробництво і споживання електроенергії в Україні збільшилося. Тобто ми вже певний стрес-сценарій для нашої енергосистеми – в плані того, що всі користуються електрообігрівачами, – проходили і не раз, і не в одному сезоні", – сказав Кудрицький.
"Тому я не прогнозую якихось системних проблем із тим, що застосування електрообігрівачів якось вплине на стабільність мереж. Очікуємо, що мережі справляться", – додав він.
Раніше повідомлялося, що Міністерство енергетики створило оперативний штаб із забезпечення моніторингу проходження підприємствами енергетики осінньо-зимового періоду 2022/2023 років.
Будь ласка, зачекайте...
В ті часи, коли була або сильна спека, і люди користувались кондиціонерами, або ж навпаки - стояла холодна погода, і люди вмикали електрообігрівачі, якраз мережі і не витримували, і відбувались аварійні відключення цілих районів!
До речі - минула зима була не така вже і холодна!
А як бути з тим фактом, що електричні вводи до побутових споживачів розраховані на струм до 16 А., тобто на 3.5 КВт?
Я, здається, зрозуміло написав, що в мене не доходять руки поміняти автомати місцями, щоби в першу чергу вибивало автомат в квартирі, а не в під'їзді, як зараз.
Хоча, звісно, дякую за консультацію...
А от зробити собі керамічний обогрівач - цілком в змозі... тим більше що комплект усього необхідного я ще торік замовив в Китаї.
А виявилося, головна мета приватника- найбільший прибуток якнайшвидше.
То совок проводив світло, щоб людям комфортно було, щоб люди на роботу простіше збиралися, щоб діти уроки вчили не при каганці. Совок хоч і готувався до війни, але при цьому комфорт зростав.
У нинішніх бариг все з ніг на голову
З цієї статті я роблю висновок, що Кудрицький далекий від енергетики.
Абсолютно не компетентна і безвідповідальна заява.