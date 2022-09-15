Співвласник "Альфа Банку" подав до суду на французьку митницю через арешт його яхт

Російський мільярдер Алєксєй Кузьмічов подає до суду на французьку владу, намагаючись повернути доступ до двох своїх яхт, стверджуючи, що митники не мали права знерухомити їх, незважаючи на те, що він перебуває в списку санкцій ЄС.

Про це заявив його адвокат, перердає Reuters.

Кузьмічов, один з головних акціонерів російського "Альфа-Банку", проти якого в березні ЄС ввів санкції за зв'язки з президентом РФ Путіним, оскаржив арешт його суден La Petite Ourse і La Petite Ourse II, проведений у містах Антіб і Канни на Лазурному березі відповідно.

"Якщо ви володієте активом для особистого користування, наприклад яхтою, ви маєте право користуватися ним, навіть якщо він заморожений", – сказав адвокат Філіп Бланшетьє.

Кузьмічов також володіє автомобілями та нерухомістю у Франції, які він також не може продавати або здавати в оренду через санкції, але він все ще має право ними користуватися, сказав адвокат, додавши: "Я не знаю, навіщо розрізняти, коли це яхта".

Він також стверджував, що були процедурні недоліки, пов'язані з арештами.

Вирок щодо прохання Кузьмічова повернути у користування свою яхту має відбутися 5 жовтня, сказав його адвокат.

Кузьмічов, статки якого за даними Forbes становлять близько $7 млрд, був співзасновником міжнародної інвестиційної групи LetterOne, яка володіє декількома телекомунікаційними групами, але покинув раду директорів фірми в березні.

Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".