Adobe купує стартап для дизайнерів Figma за $20 мільярдів

Компанія Adobe купує онлайн-сервіс для дизайнерів Figma.

Згідно з офіційною заявою Adobe, вартістю угоди склала близько $20 млрд в акціях, а також готівкою, повідомляє ain.ua.

Як відзначає видання, вартість угоди передбачає велику премію, порівняно з останньою відомою оцінкою Figma, що складала $10 млрд.

Онлайн-сервіс Figma користується великою популярністю серед дизайнерів, база його користувачів перевищує 4 млн.

Сервіс засновано у 2012 році, він став публічно доступним у 2016 році.

У Figma запевнили, що після закриття угоди сервіс продовжить розвиватись автономно та збереже команду. Водночас Figma зможе використати ресурси Adobe для більш швидкого зростання та впровадження нових можливостей. Своєю чергою Adobe придбає популярний сервіс та зможе залишити за собою звання компанії, що створює найпопулярніші сервіси для креаторів у сфері дизайну, фото та відео.