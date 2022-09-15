Росія зменшить експорт газу до Європи на 50 мільярдів кубометрів за рік, – Новак

Експорт російського газу до Євросоюзу цього року впаде приблизно на 50 мільярдів кубометрів.

Про це повідомив російський віце-прем'єр Олександр Новак, передає РБК.

"За оцінками, які ми зараз маємо від Міненерго, експорт знизиться приблизно на 50 млрд куб. м газу", – сказав Новак.

Водночас він повторив тезу російської пропаганди про збільшення постачання газу в Китай трубопроводом "Сила Сибіру", що не може компенсувати для Росії втрату європейського ринку.

"Цього року очікуємо на вихід на обсяги 20 млрд куб. м газу. Укладено домовленості про будівництво нового маршруту з Владивостока на північ Китаю. Це також 10 млрд куб. м газу", – зазначив російський віце-прем'єр.

За його словами, найближчим часом Росія та Китай також можуть досягти остаточних домовленостей про постачання трубопроводом "Сила Сибіру 2".

"Цей обсяг приблизно 50 млрд. куб. м газу", – сказав Новак.

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Як повідомлялося, з 1 січня по 15 вересня 2022 року "Газпром" видобув 300,8 млрд кубометрів газу, що на 15,9% або на 56,8 млрд куб. м менше, ніж за аналогічний період торік. При цьому експорт до країн далекого зарубіжжя за цей період впав на 38,8% або на 53,7 млрд куб. м – до 84,8 млрд кубометрів.

"Газпром" методично зменшує експорт газу до країн ЄС, знаходячи для цього різноманітні пояснення. Зокрема, напередодні "Газпром" зупинив постачання газу трубопроводом "Північний потік" нібито для проведення планово-попереджувальних робіт на газоперекачувальному агрегаті. Водночас компанія відмовляється забирати відремонтовані газові турбіни для цього газогону з Німеччини або збільшувати транзит через Україну.

За даними Reuters, російський президент Владімір Путін робить ставку на те, що рекордні ціни на енергоносії та можливий дефіцит газу цієї зими схилятиме Європу спонукати Україну до перемир’я у розв’язаній Росією війні на умовах Кремля.