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Playboy передумав закривати українську версію журналу

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playboy

Центральний офіс американської Playboy переглянув попереднє рішення про закриття української версії журналу та продовжив дію ліцензії в Україні.

Про це повідомив співвласник офісу в Україні Олександр Шевченко.

"Центральний офіс Playboy відкликав своє рішення та продовжив дію ліцензії в Україні. Післявоєнній Playboy Party бути", – написав Шевченко.

Як повідомлялося, раніше центральний офіс американської Playboy Enterprises ухвалив рішення про закриття української версії журналу Playboy з 1 січня 2023 року.

За словами Шевченко, тоді "причину ніхто не пояснив".

У березні 2022 року Playboy Україна випустив спецвипуск про війну. Усі кошти від номера перерахували на потреби ЗСУ. 

Видання Playboу заснував Хʼю Гефнер у 1953 році. Українську версію журналу запустили у 2005 році. До 2021 року журнал видався російською мовою, потім перейшов на українську.

Автор: Галина Ялівець
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