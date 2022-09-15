Опалювальний сезон: Влада Львова купує сотні буржуйок і дрова

Влада Львова готується працювати за різних варіантів у наступному опалювальному сезоні, в тому числі готується до можливих перебоїв з електро- та теплопостачанням у місті.

Про це на брифінгу розповіла заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зараз важливо підготуватися до різних варіантів – відсутності газу, електрики або одного та іншого. Аварійні служби готуються до опалювального сезону, закуповуємо дрова, паливо та купуємо запчастини для ремонту об'єктів у разі потреби", – сказала вона.

За словами Маруняк, 99% котелень вже готові до опалювального сезону, ще одну ремонтують. Крім того, перевірку пройшли теплові мережі – замінили 4,5 км, ще півтора кілометри теплотрас у процесі ремонту.

"Ми закупили 620 буржуйок і 59 вже встановили, керуючі компанії купують дрова. Якщо в місті не буде газу та світла і може виникнути складна ситуація, важливо, щоб люди вчасно купили буржуйки для обігріву у укриттях", – сказала Маруняк.

Також віце-мер порадила мешканцям утеплити будинки, закупити обігрівачі, електрочайники, ліхтарики, свічки та сухий спирт, щоб мати змогу пройти складну зиму.

Як повідомлялося, раніше голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми. Крім того, існує загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.