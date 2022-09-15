Фінляндія може посилити візовий режим для російських власників фінської нерухомості

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо допустив можливість подальшого посилення умов отримання віз для росіян.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle, передає Європейська правда.

За словами Нііністьо, наступним кроком може стати посилення правил для громадян РФ, які володіють нерухомістю у Фінляндії.

"Факт наявності у людини дачі, квартири чи нерухомості у Фінляндії ми, здається, розглядали як фактор, що сприятиме отриманню візи", – зауважив Нііністьо.

При цьому президент додав, що пропозиція щодо власників нерухомості є лише невеликою частиною комплексних заходів щодо посилення візового режиму з РФ.

Нііністьо впевнений, що отримання візи не є суб'єктивним правом. Президент також нагадав, що росіяни досі одержують візи для відвідування інших країн ЄС, а в деяких на руках залишився чинний шенген.

"Тому це складне комплексне питання", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що влада Фінляндії влада вилучила у підсанкційних росіян майно на майже 189 млн євро, арешти торкнулися десятків організацій.