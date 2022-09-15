Суд продовжив арешт Медведчука ще на два місяці

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт нардепа від "ОПЗЖ", кума російського президента Віктора Медведчука ще на 60 діб – до 14 листопада.

Як повідомляє пресслужба суду, відповідне клопотання генерального прокурора слідчий суддя задовольнив напередодні.

Строк визначеного раніше судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Медведчука добігав кінця 19 вересня.

Як повідомлялося, Медведчука затримали 12 квітня після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн.

Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.