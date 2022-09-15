Україна увійшла в ТОП-3 світових лідерів із використання криптовалют
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Україна посіла третю позицію в глобальному індексі впровадження криптовалют.
Про це йдеться в дослідженні аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що команда Мінцифри багато працює над розвитком та легалізацією криптоіндустрії в Україні.
"Розробили профільний закон "Про віртуальні активи", який у березні підписав президент. Разом із Комісією з цінних паперів та фондового ринку продовжуємо роботу над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України, щоб визначити оподаткування операцій з віртуальними активами", – написав Федоров.
"Ми хочемо створити в Україні найбільш сприятливі умови для розвитку криптобізнесу. Щоб світові криптокомпанії могли легально заходити в Україну та вести бізнес, використовуючи банківську систему. А українці – декларувати та захищати свої доходи у віртуальних активах", – додав він.
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все ворйо та жульйо (чиновники) все незаконно отримане перевели в крипту
от Вам і лідерство
а хабарі - елементарно
а які ще країни в лідерах ?
певно русня і ще якесь зімбабве