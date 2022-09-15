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рейтинг (892) криптовалюта (548)

Україна увійшла в ТОП-3 світових лідерів із використання криптовалют

Новини БізнесЦензор Технології

криптовалюта

Україна посіла третю позицію в глобальному індексі впровадження криптовалют.

Про це йдеться в дослідженні аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що команда Мінцифри багато працює над розвитком та легалізацією криптоіндустрії в Україні.

"Розробили профільний закон "Про віртуальні активи", який у березні підписав президент. Разом із Комісією з цінних паперів та фондового ринку продовжуємо роботу над законопроєктом про внесення змін до Податкового кодексу України, щоб визначити оподаткування операцій з віртуальними активами", – написав Федоров.

"Ми хочемо створити в Україні найбільш сприятливі умови для розвитку криптобізнесу. Щоб світові криптокомпанії могли легально заходити в Україну та вести бізнес, використовуючи банківську систему. А українці – декларувати та захищати свої доходи у віртуальних активах", – додав він.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+11
На самом деле это не так хорошо как может показаться. Это говорит о большой доле теневой экономики и коррупции....
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15.09.2022 16:23
+6
криптюки податків не сплачують
а хабарі - елементарно
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15.09.2022 17:21
+4
Всі хто в темі то знають що більшість ЗЕдепутатів бере хабарі криптою
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15.09.2022 18:28
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На самом деле это не так хорошо как может показаться. Это говорит о большой доле теневой экономики и коррупции....
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15.09.2022 16:23 Відповісти
Всі хто в темі то знають що більшість ЗЕдепутатів бере хабарі криптою
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15.09.2022 18:28 Відповісти
хочуть лохторату по вухах проїхати а насправді,
все ворйо та жульйо (чиновники) все незаконно отримане перевели в крипту
от Вам і лідерство
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16.09.2022 09:52 Відповісти
криптюки податків не сплачують
а хабарі - елементарно
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15.09.2022 17:21 Відповісти
Це ж добре, люди залишають податки в своїх сім'ях, це ******* передова система
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15.09.2022 18:14 Відповісти
Віднеси гроші в банк, а потім спробуй їх звідтам зняти.
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15.09.2022 23:14 Відповісти
И именно поэтому у 99 процентов населения гроші, которые не в наличном виде хранятся в банках, не говоря уже об 100 процентах юридических лиц.
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16.09.2022 00:08 Відповісти
Досить називати общіпування гусей сприятливими умовами для бізнесу! Що ти несеш? Хто розказує в світі крипти про "легально", "банківський сектор", "декларування"? тільки ПРИВАТНІСТЬ має значення, бо Гетманцев і Федоров все відберуть
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15.09.2022 18:12 Відповісти
Федоров, а не пішов би ти зі своєю регуляцією крипторинку в кінець коридору, держави ще там не вистачало
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15.09.2022 18:13 Відповісти
Вже одна хотіла майнити на ЧАЕС.. А потім туди прийшли інші "майнери" і все там замайнили..
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15.09.2022 21:33 Відповісти
Топ депутаты
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15.09.2022 23:54 Відповісти
Сам показатель "третье місце по провадженню", Федоров как обычно придумал на ходу. Может в Украине заработали крупнейшие криптобиржи, может обьем вложений в крипту украинских граждан впечатляют? Нет конечно, просто Хведоров, как и все зеленые артисты очень любит пиарицца на ровном месте.
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16.09.2022 00:11 Відповісти
відмивають гроші ?
а які ще країни в лідерах ?
певно русня і ще якесь зімбабве
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16.09.2022 10:26 Відповісти
А я вже чую, що всі криптовалюти валяться?.. це так? ану майнери недоайтішники розчехліть недолугого мене...
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19.09.2022 20:24 Відповісти
 
 