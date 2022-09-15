"Укренерго" почало тестувати автоматичну зміну постачальника електроенергії

НЕК "Укренерго" з 15 вересня відкрило для використання в чотирьох регіонах України 11 автоматизованих функцій програмного комплексу "Датахаб".

Серед нових автоматизованих функцій – зміна постачальника електроенергії та автоматичне переведення споживача на постачальника універсальних послуг або постачальника "останньої надії", повідомляє пресслужба оператора енергосистеми України.

Поки що скористатися новими автоматизованими функціями "Датахабу" першими зможуть постачальники, що працюють на територіях діяльності трьох операторів систем розподілу: ПрАТ "Волиньобленерго", ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" (частина Дніпропетровської області) та ПрАТ "Атомсервіс" (частина Миколаївської області та Кіровоградської областей). В найближчі місяці функціонал буде розповсюджено на інші регіони.

"Від сьогодні в "Датахабі" вже доступна низка функцій, пов’язаних із зміною постачальника. Зокрема, можна змінити електропостачальника за заявою споживача, автоматично перевести споживача на постачальника універсальних послуг або постачальника "останньої надії" (у разі припинення договору зі споживачем, ліцензії електропостачальника або набуття ним дефолтного статусу), припинити /відновити електропостачання за окремою площадкою комобліку (у випадках, визначених правилами), змінити умови договору електропостачання (щодо оплати послуг оператора системи, типу постачання та термін дії договору) тощо", – пояснили в компанії.

В "Укренерго" нагадали, що до появи цих функцій у "Датахабі" їх виконують оператори системи розподілу (обленерго).

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"Через те, що процеси не автоматизовані подекуди між їх учасниками виникають непорозуміння, які призводить до тривалих суперечок. Водночас "Датахаб" гарантує автоматичне документування дій кожної сторони та повністю виключає людський фактору з адміністрування процесів", – наголошується у повідомленні.

Наприклад, щоб змінити електропостачальника за заявою споживача, достатньо завантажити в "Датахаб" заявку, яка засвідчена електронними підписами нового постачальника та споживача. Далі система автоматично перевірить надану разом із заявкою інформацію, відсутність обмежень для зміни постачальника та автоматично розішле повідомлення про результат всім учасникам процедури.

В "Укренерго" зазначають, що у випадках, коли немає технічних перепон для зміни постачальника, процедура може виконуватись практично миттєво, замість передбачених законом та правилами ринку терміну в 21 день.

В компанії нагадали, що створення "Датахабу" передбачено законом "Про ринок електроенергії" та Кодексом комерційного обліку. Це програмний комплекс, призначений для адміністрування централізованих баз даних про площадки комерційного обліку електроенергії і пов’язаних з ними історичних даних споживання тощо.

У 2021 році "Укренерго" впровадило в Датахабі низку функцій для операторі систем розподілу (обленерго) та постачальників послуг комерційного обліку. Завдяки цьому сформували реєстр точок комерційного обліку (ТКО) – базу даних з інформацією про площадки комерційного обліку і пов’язаних з ними споживачів, електропостачальників, операторів систем тощо. Також розпочався збір історичних даних комерційного обліку.

В "Укренерго" додали, що наразі до впровадження у "Датахаб" готова група процесів з агрегації даних комерційного обліку та іде вивірка наданих операторами систем історичних даних. Крім того іде робота над покращенням та автоматизацією процесів вирішення