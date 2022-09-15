Влада Києва визнала незаконне знесення історичної будівлі на Андріївському узвозі

Власник будівлі на Андріївському узвозі, 26, розпочав її демонтаж без отримання всіх необхідних дозвільних документів.

У зв’язку із цим Департамент охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації направив йому припис з вимогою зупинити демонтажні та будівельні роботи, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на відповідь департаменту на відповідний запит.

"За результатами перевірки системи електронного документообігу департаменту встановлено, що станом на 12 вересня науково-проєктна та/або проєктна документація про проведення робіт за адресою вул. Андріївський узвіз, 26 у департаменті не погоджувалась, дозвіл на їх проведення не видавався", – повідомили у департаменті.

Водночас представники департаменту підтвердили проведення демонтажних робіт на об'єкті під час перевірки. За їхніми даними, частину головного фасаду в межах першого та другого поверхів демонтовано, розбираються внутрішні конструкції будівлі.

У коментарі департаменту наголошується, що власнику будівлі – ТОВ "Андріївська музейна справа" – надіслано вимогу припинити роботи в будівлі. Крім того, компанії потрібно надати на розгляд проєктну документацію на виконання робіт з висновками щодо їх впливу на розташовані поруч об'єкти культурної спадщини.

"Водночас департамент звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики для вжиття заходів відповідного реагування щодо проведення робіт на Андріївському узвозі, 26", – йдеться у повідомленні.

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Департамент також звернувся до Подільського райуправління Національної поліції для початку досудового розслідування дій осіб, які здійснюють будівельні роботи без узгодженої документації та дозволу органу культурної спадщини.

Відповідно до електронної бази даних Департаменту містобудування та архітектури КМДА та даних Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності, містобудівні умови та обмеження для проєктування об'єкта будівництва на Андріївському узвозі, 26 у Подільському районі м. Києва не надавалися, відсутні відомості про реєстрацію генерального плану об'єкта будівництва у містобудівному кадастрі міста Києва.

"Водночас повідомляємо, що проєктна документація за вказаною адресою на розгляд архітектурно-містобудівної ради не надавалася", – повідомив перший заступник директора департаменту Олександр Яструбенко.

Водночас у департаменті зазначили, що будівля №26 не перебуває на обліку як пам'ятка чи об'єкт культурної спадщини, проте входить до Центрального історичного ареалу міста, до архітектурної, археологічної охоронної зони на території Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ" та до складу інших територій, що охороняються законодавством.

За даними Opendatabot, власником заснованого у 2013 році ТОВ "Андріївська музейна справа" є Дмитро Осипов. Основним видом діяльності зазначено надання в оренду та експлуатацію нерухомості.