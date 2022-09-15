Бракує робітників: Росія може залучити до роботи на будівництві в’язнів і заробітчан з Північної Кореї

Через брак робітників уряд Росії може залучити до виконання будівельних робіт засуджених за неважкими економічними статтями, а також 50 тис. робітників із Північної Кореї.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, повідомляє РБК.

"Ми справді ведемо облік та аналіз усіх трудових кадрів і бачимо, що поки що нам не вистачає ресурсів. І ми дивимося різні варіанти залучення кадрів, зокрема й Північну Корею", – сказав російський чиновник.

"У цій ситуації, особливо для розвитку Далекого Сходу, Північна Корея – це добрий варіант. І ми зараз політично опрацьовуємо цю тему. Якщо залучимо 20-50 тис. (будівельників, – ред.) – вже добре", – додав російський віце-прем'єр.

За його словами, залучати до роботи на будівництві уряд РФ також планує засуджених за неважкими економічними статтями.

Хуснуллін пояснив, що уряд хоче, щоб такі ув'язнені просили про переведення на виправні роботи та не втрачали право на умовно-дострокове звільнення (УДВ).

"Не зовсім йшли на роботу ув'язнені, бо якщо вони переходили на будівельні роботи, у них не виходило отримати умовно-дострокове звільнення. Зараз до Мін'юсту внесено законодавчу поправку за нашою ініціативою", – пояснив Хуснуллін.

На його думку, після ухвалення цієї поправки ув'язнені охоче підуть на будівництво.

Як повідомлялося, на початку серпня Хуснуллін заявляв, що для робіт на окупованих територіях України російській владі бракує будівельників, тому планується залучити будівельників із Північної Кореї.