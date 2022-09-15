Валютна виручка від експорту електроенергії зросла з початку року в 1,7 раза, – Митна служба

Валютна виручка від експорту електроенергії у січні-серпні 2022 року зросла в 1,7 раза (на $115,66 млн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року, – до $278,75 млн.

За даними Державної митної служби, до Польщі за цей період було поставлено електроенергії на $92,69 млн, до Словаччини – на $59,36 млн, до Угорщини – на $44,69 млн, в інші країни – на $82 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, у серпні цього року виручка від експорту електроенергії склала $73,11 млн порівняно із $27,47 млн у серпні 2021 року.

Водночас Україна в січні-серпні 2022 року імпортувала електроенергію на $119,07 млн, порівняно з $59,39 млн. за аналогічний період минулого року. У тому числі з Білорусі – на $100,41 млн (у січні-лютому), з Бельгії – на $12,26 млн, з Молдови – на $4,7 млн, інших країн – на $1,7 млн.

Минулого місяця Україна імпортувала електроенергію на $11,14 млн порівняно з $0,34 млн у серпні 2021 року.

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Як повідомлялося, Україна у 2021 році зменшила експорт електроенергії на 26,5% (на 1,26 млрд ​​кВт-год) порівняно з 2020 роком – до 3,5 млрд кВт-год.

Виручка від експорту електроенергії у 2021 році зменшилася на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком – до $256,94 млн. Водночас Україна у 2021 році імпортувала електроенергію на $87,35 млн порівняно з $131,60 у 2020 році.