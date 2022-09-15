Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами скорочується, – Мінекономіки

За першу половину вересня Україна експортувала продукції на $1,82 млрд, а імпортувала на $1,93 млрд. Таким чином дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за пів місяця складає лише $111 млн порівняно з дефіцитом на $1,05 млрд у серпні.

Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка у Facebook.

"Головна новина – мінімальний дефіцит – $111 млн. А значить торгівля стає збалансованою", – зазначив він.

За його даними, у лідерах експорту традиційно соняшникова олія ($230 млн), кукуруза ($174 млн), ріпак ($166 млн), пшениція ($147 млн). Також новий рекорд встановив експорт електроенергії – $131 млн за пів місяця.

За першу половину вересня Україна експортувала вантажів на 4,1 млн тонн, із них 871 тис. тонн руди, кукурузи – 805 тис. тонн, пшениці – 669 тис. тонн.

Морським транспортом відвантажено майже 2 млн тонн.

"Але при цьому вартість морських вантажів–$662 млн, співмірна з вантажами автомобільним транспортом–$651 млн. При тому, що вага цих вантажів в три рази менша–585 тисяч тонн", – додав Качка.

Також він додав, що ЄС залишається головним напрямом експорту – $1,24 млрд із загальних $1,81 млрд експорту.

Як повідомлялося, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс за пів року у 2 рази.