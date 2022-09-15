Світовий банк розробляє інструмент страхування військових ризиків в Україні

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA), яке є однією з інституцій Групи Світового банку, працює над тим, як запустити схему страхування військових ризиків в Україні.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

"Це дуже важливо для наших виробників та експортерів, оскільки війна значно посилює ризики невиконання контрактів внаслідок пошкодження виробництв, знищення сировини чи готової продукції, що у свою чергу зменшує обсяги замовлень в Україні", – зазначив він.

За словами нардепа, страхування дозволить значно знизити ці ризики для замовника.

Кошти на цю програму пропонується акумулювати з трастових фондів. Оголошення про їх створення очікується на щорічних зборах Світового банку у жовтні, додав Гетманцев.