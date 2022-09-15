Державний трейдер отримав 500 мільйонів від "Енергоатома" для продажу його ж електроенергії

НАЕК "Енергоатом" у серпні виділив 500 мільйонів гривень фінансової допомоги державному трейдеру АТ "Енергетична компанія України", який заробляє на експорті його ж електроенергії.

Як повідомили у пресслужбі ЕКУ, надані у вигляді фінансової допомоги кошти компанія планує повернути до кінця 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

За словами генерального директора ЕКУ Віталія Бутенка, приватні трейдери також періодично отримують фінансову допомогу від власників, материнських компаній, пов'язаних банків та підприємств.

Водночас згідно з представленими "ЕКУ" даними, відрахування трьом державним компаніям склали з початку роботи трейдера 19 серпня по 13 вересня 1,54 млрд грн: НЕК "Укренерго" – 1,17 млрд грн, ДП "Гарантований покупець" – 164 млн грн і "Енергоатому" – 211 млн грн.

За прогнозами "ЕКУ", до кінця року ці обсяги зростуть до 8,22 млрд грн.

Водночас Держенерготрейдер запевнив, що всю електроенергію "Енергоатому" він купує через Українську енергетичну біржу (УЕБ).

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Як повідомлялося, з 19 серпня державна "Енергетична компанія України" (ЕКУ) почала експорт електроенергії, яку купує у державного "Енергоатома".

Кабінет міністрів наприкінці червня передав Міністерству економіки повноваження щодо управління 100% державних акцій у статутному капіталі акціонерного товариства "Енергетична компанія України", які перебували в управлінні Міністерства енергетики.

22 червня керівником компанії, видом діяльності якої останнім часом визначено торгівлю електроенергією, було призначено колишнього голову трейдингової компанії з групи ДТЕК Ріната Ахметова Віталія Бутенка, який також був власником ТОВ "ТЕТ груп", відомого імпортом електроенергії з Білорусі минулого року.

Раніше телеграм-канал Монополіст з посиланням на джерела у Міненергетики писав, що очолюване Германом Галущенком міністерство планує створити єдиного державного трейдера, який буде експортувати електроенергію в Європейський союз.