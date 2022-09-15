Європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро для України, кошти можуть надійти у жовтні (оновлено)

Європейський парламент схвалив пропозицію Єврокомісії виділити Україні 5 млрд євро як другий транш нової макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Відповідне рішення проголосували за терміновою процедурою в четвер у Страсбурзі під час пленарного засідання Європарламенту, передає Інтерфакс-Україна.

"За" виступили 534 євродепутатів, "проти" – 30, "утрималося" – 26.

Україна може отримати 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС в середині жовтня, також обговорюється можливість наступного траншу до кінця 2022 року.

Про це лідери України та Єврокомісії заявили журналістами після переговорів у Києві, повідомляє Європейська правда.

"Хочу подякувати за прийняте рішення про виділення траншу в 5 млрд євро макрофінансової допомоги Євросоюзу. Ми дуже вдячні, і сьогодні ми обговорювали можливість отримати наступний транш кредиту до кінця цього року", – заявив президент Володимир Зеленський.

"Я рада, що Європарламент сьогодні схвалив транш у 5 млрд євро, і ми працюємо над рештою. 5 млрд можуть бути перераховані Україні в середині жовтня, і ми погодили подальші кроки", – зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка знаходиться з візитом у Києві.

Як повідомлялося, Єврокомісія після тривалих перемовин країн ЄС офіційно запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні 7 вересня. Цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Євросоюз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Як повідомлялося, 7 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про рішення виділити Україні наступний транш макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.