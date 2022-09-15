G7 створить мапу інвестиційних можливостей для України, – міністр економіки Німеччини

За словами міністра економіки Німеччини Роберта Габека, відновлення України коштуватиме 350 млрд євро. Для спрощення процесу країни G7 планують полегшити залучення іноземних компаній.

Про це пише Spiegel, передає Європейська правда.

Німецькі компанії вже можуть інвестувати в Україну, сказав Габек після переговорів з українським колегою на полях консультацій країн "Великої сімки" у Бранденбурзі.

Він повідомив, що G7 планує "своєрідну карту інвестиційних можливостей" для України.

Для відповідні торгово-промислові палати повинні об’єднати свої висновки і таким чином полегшити іноземним компаніям участь у відбудові.

Зараз Німеччина очолює групу промислово розвинутих країн G7, до якої також входять Франція, Італія, Японія, Канада, Сполучені Штати та Велика Британія. Тому Габек проводить зустріч міністрів торгівлі. Гостями заходу також стали також українська віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко та представники Світової організації торгівлі та ОЕСР.

Свириденко сказала, що Україна воює на два фронти – економічний і військовий: "Дуже важливо забезпечити інвестиції в Україну".

Як повідомлялося, внаслідок війни Індекс інвестиційної привабливості України у першій половині 2022 року впав до мінімуму з 2013 року.