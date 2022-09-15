"Укрзалізниця" спростила вимоги для дилера Коломойського для участі у тендері на 154 мільйони

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 13 вересня розкрила єдину пропозицію, подану на тендер щодо закупівлі запасних частин до вантажних вагонів очікуваною вартістю 154,19 млн грн.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Зокрема, залізничники купують бокові рами та надресорні балки. На тендер прийшло тільки ТОВ "Українська Спеціалізована Логістика" із продукцією АТ "Кременчуцький сталеливарний завод" Ігоря Коломойського. Сам завод, який марно вимагав від замовника передбачити повний аванс, на тендер не прийшов. Відтак єдиним учасником став дилер заводу. Це була спрощена закупівля, тому замовник може укласти договір з єдиним учасником.

Водночас залізниця спочатку ставила вимогою до учасників – мати досвід виконання аналогічного досвіду. Однак у "Української спецлогістики" такого досвіду не було. І вона поставила залізниці вимогу – не вимагати від учасника аналогічного досвіду, бо це дискримінує фірму.

"Яким чином вимога залізниці дискримінує фірму, яка має право брати участь в тендері, але не зобов’язана це робити – фірма не пояснила. Однак залізниця погодилась з нею і прибрала свою вимогу, хоча вона є стандартною для державних закупівельників. Так само "Укрзалізниця" погодилась виключити вимогу, щоб річний дохід учасника становив 30% від вартості цього тендеру", – пише видання.

У разі укладення контракту бокові рами коштуватимуть по 74 096 грн, а надресорні балки – по 69 787 грн. Це в півтора раза дорожче від вересня 2021 року, коли "ЦЗВ" замовляла їх відповідно по 46 512 грн та 43 776 грн. Відтоді курс долара до гривні виріс у півтора рази.