БЕБ звинуватило компанії Ярославського в ухиленні від сплати податків на 20 мільйонів

Бюро економічної безпеки викрило дві компанії, задіяні в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що одне з підприємств напряму належить відомому українському бізнесмену, інше товариство належить йому опосередковано, через пов’язану компанію.

У відомстві не називають імені бізнесмена, водночас за даними Економічної правди, йдеться про Олександра Ярославського.

"Слідством встановлено, що службові особи підприємства гірничодобувної промисловості упродовж 2021-2022 років документально відобразили закупівлю газоподібних енергоресурсів у акціонерного товариства. В результаті чого ухилились від сплати податку на майже 20 млн грн", – йдеться у повідомленні.

У Бюро додали, що обидві компанії утворюють єдиний суб’єкт господарювання у розумінні статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.