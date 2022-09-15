Samsung спростував плани повернутися на російський ринок (оновлено)

Компанія Samsung спростовує планує відновити постачання та продаж своєї продукції у Росії до кінця року.

Ранішеросійське видання "Известия" з посиланням на джерело, близьке до компанії, повідомляло, що продажі продукції компанії можуть відновити вже у жовтні

Рік тому продукція компанії займала 30% російського ринку, однак наразі місце Samsung у бюджетному сегменті смартфонів Galaxy A і M зайняли Xiaomi, Tecno, realme й Infinix.

Про ймовірне повернення свідчить також поява нових моделей складаних смартфонів Galaxy Flip 4 і Galaxy Fold 4 на російському сайті Samsung без указання вартості, зазначало видання.

Однак пізніше у Samsung повідомили, що поставки до Росії призупинені, а компанія не ухвалювала жодного рішення щодо їх відновлення, повідомляє LIGA.net.

Як повідомлялося, на початку березня південнокорейська компанія Samsung Electronics вирішила припинити постачання своєї продукції в Росію через війну проти України.