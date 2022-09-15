Євросоюз подовжив персональні санкції проти Росії ще на пів року
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Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців – до 15 березня 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.
Рішення стосується 1206 людей та 108 організацій. Чинні обмежувальні заходи передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.
У ЄС наголосили, що після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України Євросоюз суттєво розширив санкції проти Росії. Крім обмежень проти вищих політичних представників, олігархів, військових і пропагандистів, ЄС вжив безпрецедентних заходів для суттєвого послаблення економічної бази Росії, позбавлення її критичних технологій і ринків, а також обмеження її здатності вести війну.
Зазначається, Євросоюз засуджує російські атаки проти цивільного населення та інфраструктури та закликає РФ негайно та безумовно вивести всі свої війська та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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