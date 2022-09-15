Євросоюз подовжив персональні санкції проти Росії ще на пів року

Рада Євросоюзу ухвалила рішення про продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб РФ за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців – до 15 березня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Рішення стосується 1206 людей та 108 організацій. Чинні обмежувальні заходи передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.



У ЄС наголосили, що після 24 лютого 2022 року у відповідь на військову агресію Росії проти України Євросоюз суттєво розширив санкції проти Росії. Крім обмежень проти вищих політичних представників, олігархів, військових і пропагандистів, ЄС вжив безпрецедентних заходів для суттєвого послаблення економічної бази Росії, позбавлення її критичних технологій і ринків, а також обмеження її здатності вести війну.

Зазначається, Євросоюз засуджує російські атаки проти цивільного населення та інфраструктури та закликає РФ негайно та безумовно вивести всі свої війська та військове обладнання з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.