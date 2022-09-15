"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення зі звільненою від окупантів Балаклією

Із 15 вересня між Харковом та Балаклією "Укрзалізниця" запускає курсування рейкового автобусу.

Як повідомляє пресслужба компанії, для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж.

Так, поїзд №6403/6402 Харків – Балаклія – Харків вирушатиме щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 08:55. Із Балаклії вирушатиме о 09:15 та прибуває до Харкова об 11:10.

Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 та прибуватиме до Балаклії о 17:40. З Балаклії вирушатиме о 18:00 та прибувати до Харкова о 19:55.

Робитиме зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка.

На маршруті використовуватиметься рейковий автобус.

Вартість проїзду з Харкова до Балаклії – 29 грн. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі.