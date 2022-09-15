БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
737 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
4 384 9
Львів (783) Польща (2015) літак (606) авіасполучення (2420) Wizz Air (239)

Комерційний літак Wizz Air вилетів зі Львова до Польщі

Новини БізнесЦензор Транспорт

air,wizz

Комерційний літак компанії Wizz Air, який від початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у Львові, у вівторок вилетів зі львівського аеропорту до польського Катовіце.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані сервісу відстежування літаків Flightradar24.

"Ми можемо підтвердити, що A320 HA-LWS летів зі Львова до Катовіце вчора", – сказав директор комунікацій Flightradar24 Ян Петченік. За даними сервісу, літак злетів приблизно об 11 ранку за східним часом у вівторок.

Точний час вильоту літака невідомий, оскільки він увімкнув свій транспондер лише після проходження кордону з Польщею, "ймовірно, з міркувань безпеки", – наголосив Петченік.

Хоча Airbus A320 зареєстрований на Wizz Air, Петченік не зміг підтвердити, чи перевізник ним керує.

CNN звернулася до Wizz Air за коментарем, але не отримало негайної відповіді.

Петченік також сказав, що Wizz Air все ще має три літаки на землі в українській столиці з угорською реєстрацією.

Як повідомлялося, Мінінфраструктури розглядає аеропорт "Львів" як перший для відновлення роботи. Технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, але практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.

Нагадаємо, українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної військової агресії РФ – з 24 лютого цього року.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо я не помиляюсь - Візз продовжує працювати в )(уйлостані?
Яка падлюка пустила їх у Львів?
показати весь коментар
15.09.2022 11:06 Відповісти
комерційний літак компанії Wizz Air, який від початку повномасштабного вторгнення РФ перебував у Львові Джерело: https://biz.censor.net/n3367234
показати весь коментар
15.09.2022 11:14 Відповісти
Ви так кажете, наче у нас наших компаній мало, які все ще мають вась-вась з орками.

До речі, просто цікаво. От якщо відкинути моральну сторону, а залишити тільки економічно-побутову. Я розумію, чому пагано купувати у парашної *********, бо це розвиває економіку їм. А що паганого в тому, щоб продавати у *********? Що призводить до викачки валюти з ********* - тобто, сприяє подальшому падінню курса *****, та розвитку бізнесу НЕ в *********?
показати весь коментар
15.09.2022 12:33 Відповісти
які компанії в Україні торгують з орками??? ти би головою думав а не цікавився! Щоб щось продати потрібно спочатку виготовити, тобто вкласти ресурси, У нас свій ринок є який фактично на дні і якому рости і рости!!! Параша кожен день пробиває дно, у них немає сектору де продажі би не впали і що ти взагалі ттам хочеш продавати?
показати весь коментар
15.09.2022 13:09 Відповісти
У президента України нерухомість в Криму. За цю нерухомість потрібно сплачувати в бюджет РФ податки. Потрібно платити кацапським фірмам за комуналку - це також фінансування бюджету РФ.
показати весь коментар
15.09.2022 13:38 Відповісти
це ти так думаєш що потрібно сплачувати, а насправді - навязані терористами незаконні вимоги
показати весь коментар
15.09.2022 15:46 Відповісти
Ти перед тим як насрати в коментах, хоч зайди на оф сайт віззу і поцікався куди можна вилетіти з парашиї цією авіакомпанією. Правильна відповідь - нікуди. Тому нєхєр поливати брудом пристойну компанію.
показати весь коментар
15.09.2022 12:43 Відповісти
100000% Візейр не літає в кацапстан. Ні одна європейська компанія не літає.
показати весь коментар
15.09.2022 13:40 Відповісти
Они просто забрали свой самолёт, который видимо с зимы стоял в аэропорту
показати весь коментар
15.09.2022 14:33 Відповісти
 
 