Після війни Україна перейде до ізраїльської моделі безпеки у громадських місцях, – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про плани переходу України до ізраїльської моделі безпеки у громадських місцях після завершення воєнних дій.

Про це Шмигаль заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Країна й суспільство зараз розуміють, що під час війни безпека стала ключовим фактором для всього. Після завершення цієї війни, я впевнений, незважаючи на всі сподівання, які ми маємо, безпека стане для нашого суспільства пріоритетом №1", – сказав Шмигаль.

"Це і армія, і безпека життєдіяльності. Починаючи від шкіл, лікарень, місць масового скупчення, торгівельні центри мають бути забезпечені відповідними механізмами. Коротше кажучи – модель Ізраїлю, коли на вході в кожне приміщення зі скупченням людей є охорона, деякі мають рамки, які не дозволяють проносити зброю. Усе це на нас чекає", – додав він.

Прем'єр зазначив, що наразі триває робота над такою концепцією підходу до забезпечення правопорядку. За його словами, серед іншого вона може передбачати працевлаштування великої кількості ветеранів.

Також, за словами Шмигаля, такий новий підхід зачепить і нормативи будівництва, зокрема, наявність укриттів.