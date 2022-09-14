Зеленський закликав розробити план забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання

Президент України Володимир Зеленський у рамках робочої поїздки до Харківської області провів нараду з питань енергетичної безпеки регіону.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента за результатами поїздки глави держави в Харківську область.

Президент наголосив на важливості якнайшвидшого поновлення електропостачання на територіях, звільнених від ворога.

"Деокупація триває, тому треба підготувати зрозумілий план дій, щоб це було в інших районах, які звільнятимуть", – сказав Володимир Зеленський.

Міністр енергетики Герман Галущенко, який брав участь у нараді в режимі відеоконференції, зазначив, що робота ремонтних бригад значною мірою залежить від темпів розмінування територій.

З огляду на це президент закликав забезпечити роботу більшої кількості бригад енергетиків та працівників ДСНС задля пришвидшення процесу відновлення.

Під час наради також було зосереджено увагу на питанні функціонування ТЕЦ і ТЕС у Харківській області. Зеленський зазначив, що сьогодні, в умовах війни, необхідно розробити план заходів щодо забезпечення резервних потужностей системи енергопостачання.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував президента, що в регіоні повністю деокуповано 16 громад, частково деокуповано 7 громад. Під окупацією залишається близько 6% території області, тоді як до контрнаступу українських військових було окуповано 32% Харківщини.

За словами Синєгубова, в регіоні проводять роботи з відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури, зокрема у звільнених населених пунктах. На деокупованих територіях відновлюють лінії електропостачання, мобільний зв’язок та роботу медичних установ.