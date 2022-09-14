Колишні працівники телеканалів Ахметова запускають нові медіа, – ЗМІ

На базі колишніх активів "Медіа Групи Україна" (МГУ), яка до липня 2022 року належала SCM Ріната Ахметова, створюються нові проєкти.

Як повідомляє галузеве видання "Детектор Медіа", колишні працівники медіагрупи вже реєструють компанію та облаштовують студію на вулиці Корольова в Києві.

За даними видання, це може бути новий телеканал або продакшн-студія, а до проєкту можуть залучити близько двох сотень колишніх працівників України. Проєкт координує колишній керівник інформаційної служби України Юрій Сугак.

Джерела НВ Бізнес, знайомі з Сугаком, підтвердили, що йдуть певні процеси із запуску нового проєкту, який він має очолити.

Крім того, ютуб-канал "Україна 24", який пов’язаний з МГУ, змінив назву на "Фабрика новин". До виходу SCM Ріната Ахметова з медіабізнесу він був найпопулярнішим серед ютуб-каналів українських телемовників, мав 2,4 млн підписників. На каналі залишився контент "України 24". В описі каналу "Фабрика новин" указано, що це "частина проєкту Платформа", створеного Ростиславом Буняком та його командою. Ростислав Буняк був керівником департаменту діджитал-напрямку "Новинної Групи Україна" (розвивала канал новин "Україна24" у складі МГУ).

"Я запропонував "Медіа Групі Україна" рішення не заморожувати сторінку. Забрати свій бренд, не виробляти новий контент, але залишити архів. А далі я створю новий бренд, монетизуватиму архівне відео та віддаватиму частину доходу від нього як ренту", – розповів Буняк.

Він планує шукати нові продакшни й авторів для створення нового контенту вже як незалежний агрегатор і платформа.

У компанії SCM повідомили, що "Медіа Група Україна" "як правовласник на ринкових умовах надає третім особам невиключні права на використання своєї архівної медійної бібліотеки (контенту, створеного до 11 липня 2022 року). Сама медіагрупа не бере участі в розміщенні архівного контенту й не виробляє новий".

Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, "Медіа Група Україна" мала відмовитися на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів із 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).