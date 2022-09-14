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Ахметов (1570) медіа (64)

Колишні працівники телеканалів Ахметова запускають нові медіа, – ЗМІ

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ахметов

На базі колишніх активів "Медіа Групи Україна" (МГУ), яка до липня 2022 року належала SCM Ріната Ахметова, створюються нові проєкти.

Як повідомляє галузеве видання "Детектор Медіа", колишні працівники медіагрупи вже реєструють компанію та облаштовують студію на вулиці Корольова в Києві.

За даними видання, це може бути новий телеканал або продакшн-студія, а до проєкту можуть залучити близько двох сотень колишніх працівників України. Проєкт координує колишній керівник інформаційної служби України Юрій Сугак.

Джерела НВ Бізнес, знайомі з Сугаком, підтвердили, що йдуть певні процеси із запуску нового проєкту, який він має очолити. 

Крім того, ютуб-канал "Україна 24", який пов’язаний з МГУ, змінив назву на "Фабрика новин". До виходу SCM Ріната Ахметова з медіабізнесу він був найпопулярнішим серед ютуб-каналів українських телемовників, мав 2,4 млн підписників. На каналі залишився контент "України 24". В описі каналу "Фабрика новин" указано, що це "частина проєкту Платформа", створеного Ростиславом Буняком та його командою. Ростислав Буняк був керівником департаменту діджитал-напрямку "Новинної Групи Україна" (розвивала канал новин "Україна24" у складі МГУ).

"Я запропонував "Медіа Групі Україна" рішення не заморожувати сторінку. Забрати свій бренд, не виробляти новий контент, але залишити архів. А далі я створю новий бренд, монетизуватиму архівне відео та віддаватиму частину доходу від нього як ренту", – розповів Буняк.

Він планує шукати нові продакшни й авторів для створення нового контенту вже як незалежний агрегатор і платформа.

У компанії SCM повідомили, що "Медіа Група Україна" "як правовласник на ринкових умовах надає третім особам невиключні права на використання своєї архівної медійної бібліотеки (контенту, створеного до 11 липня 2022 року). Сама медіагрупа не бере участі в розміщенні архівного контенту й не виробляє новий".

Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, "Медіа Група Україна" мала відмовитися на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", "НЛО TV", "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів із 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+9
хорошо так ахметов развел вату в донбассе - и войну им принес и заводы у них украл, и дома разрушил, сидит и ржет с дибилов на том острове где канибал леопольд с трупов негров построил
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13.09.2022 22:35
+9
А немає ніяких ілюзій на рахунок цього олігарха який завжди був спонсором проросійських партій в Україні і про це завжди потрібно пам'ятати.
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14.09.2022 00:24
+8
Чтобы их посадили, в конце концов, и порядочная страна была и не было этих гнид вонючих. Столько бед у страны из за этих выродков. И война по сути из за Ахметова и тысячи жервт и калек. Эта крыса кремлевская годами вскармливала агентуру Кремля в Украине и майдан был из за него ибо он привел к власти рыгов и Яныка. Они людей настраивали негативно и подрывную деятельность проводили и сепаратизм. Надеюсь карма настигнет этих недоносков и ВСУ и с ними расправится и в какой бы стране они не находились. Достать их и отомстить!
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14.09.2022 05:07
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хорошо так ахметов развел вату в донбассе - и войну им принес и заводы у них украл, и дома разрушил, сидит и ржет с дибилов на том острове где канибал леопольд с трупов негров построил
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13.09.2022 22:35 Відповісти
А немає ніяких ілюзій на рахунок цього олігарха який завжди був спонсором проросійських партій в Україні і про це завжди потрібно пам'ятати.
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14.09.2022 00:24 Відповісти
Може тоді не будете соромитись і покажете фото Зеленського з Яником?! Чого соромитесь???!!! Може взагалі є багато політиків або крупних бізнесменів які б не фотографувалися з Януковичем у час його правління???!!! І не збираючись відбілювати Ахметова скажу лише те, що з того часу багато змінилось і саме Ахмєтов найбільш фінансував розвиток України, звісно не забуваючи про власні інтереси, і спитайте В СЕБЕ, як так сталося, що таки більшість українців проголосувала за Януковича, так що, виженемо цю більшість з України??????!!!!!!!!
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14.09.2022 11:34 Відповісти
"саме Ахмєтов найбільш фінансував розвиток України"
Все вказує на те, що ви, дупля не відбиваєте, що насправді навколо вас коїться. Спитаєте, чому? Та тому, що "рускій_мір" ваш Ахмєтов фінансував - влащєнок, мартиросянів всіляких й решту срань на кталт того, та врешті решт дофінансувався до того, що врешті решт втратив значну частину влсних статків. От ідіот, причому, клінічний!
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14.09.2022 12:39 Відповісти
Твому Януковощу намалювали не менше 15 % голосів, це вже доведений факт.
Я не за бабу Юлу, але Ахметов кончений пострадянський олігарх місце якому або
в тюрязі, або в розтрільних списках. Поки будуть жити олігархи України, в Україні
не буде ніякої свободи.
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14.09.2022 14:11 Відповісти
Чтобы их посадили, в конце концов, и порядочная страна была и не было этих гнид вонючих. Столько бед у страны из за этих выродков. И война по сути из за Ахметова и тысячи жервт и калек. Эта крыса кремлевская годами вскармливала агентуру Кремля в Украине и майдан был из за него ибо он привел к власти рыгов и Яныка. Они людей настраивали негативно и подрывную деятельность проводили и сепаратизм. Надеюсь карма настигнет этих недоносков и ВСУ и с ними расправится и в какой бы стране они не находились. Достать их и отомстить!
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14.09.2022 05:07 Відповісти
С Зеленским и =слугами= =нормальная= страна???!!! НЕ СМЕШИТЕ!!! В Украине БЫЛ нормальный президент, но поверившие в кучу лживого дерьма украинцы избрали безграмотного популиста и таких же депутатов от недопартии =Слуга народа= проекта Коломойского. Именно их деятельность стала одной из причин того, что Кремль решил напасть на Украину открыто, считая её достаточно ослабленной и податливой усилиями сих =либертарианцев= стремящихся, в реальности, к узурпации власти путём введения тотального контроля за СМИ и расстановкой на ВСЕХ ключевых постах СВОИХ людей благодаря монополизму власти, результатом чего, в частности, был СЛИВ юга Украины =генерал-режиссёром= СБУ назначенным ЛИЧНО Зеленским как кореш!!!
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14.09.2022 11:15 Відповісти
Все президенты до Зеленского - были хуже Зеленского!
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14.09.2022 11:55 Відповісти
Почекай трохи тобі на e mail зараз прийде медалька від Зе влади.
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14.09.2022 14:16 Відповісти
Проститутки ахметівські можуть створити тільки ще один публічний дім, ой вибачаюсь канал! Бо десь же треба бабло збирати з партійних проектів шефа!
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14.09.2022 09:00 Відповісти
=Проститутки= тому що виводили на чисту воду =слуг=?! Публічний дом ЗАРАЗ на каналах =Рада= та =ДОМ= (ФРІДОМ), де =слуги= плацевлаштували бувших робітників каналів Медведчука та Мураєва, де надають слово коллаборантам з ОПЗЖ та =партії= Шарія, де усі ведучі повні незграби та недопрофесіонали неспроможні ані адекватно вести передачі, ані робити інтерв'ю нахвалюючи =слуг= та Зеленьського так само як це роблять рашисти на своїх каналах по відношенню до )(уйла та =единодросів=! Мабуть за це їм виділили майже ПІВ МІЛЬЯРДА гривень замість додаткового фінансування армії яке як розкрадали, так і розкрадають у зв'язку з чим завжди є потреба в ЗСУ у допомозі з боку волонтерів!!!
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14.09.2022 11:24 Відповісти
На чисту воду виводили лише, коли посварилися Володимир Олександрович та Ринат Леонідович. До цього була ніжна любов. Єдиний телемарафон - це вже чиста порнографія, вилизування одного актора та його партії!
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15.09.2022 09:09 Відповісти
Можно конечно постоянно вспоминать о том, что Ахметов заняв в 2014 году нейтральную позицию тем самым потворствовал оккупации Донбасса рашистами и коллаборантами, но не стоит забывать, что БОЛЬШАЯ часть украинцев сами воспринимали войну как что то "эфемерное", иначе бы не поверили в сказки от =слуг= и Зеленского спустя ВОСЕМ ЛЕТ войны в то, что =достаточно перестать стрелять=, в =деньги на крови= с обвинением =барыг свинарчуков= считая что можно было У РАШКИ покупать запчасти к военной технике советского производства =легально= и т.п. Но можно вспомнить и о том, что по сути лишь два крупных бизнесмена, Ахметов и Порошенко помогали более всего армии и беженцам закупками снабжения и вспомнить, что Коломойский в обмен на финансирование добробата =Донбасс= потребовал себе гораздо большего =отката= от государства да ещё и кучу привелегий, а Ахметов сего не просил. Вспомнить что именно Ахметов, конечно не бескорыстно, но иное глупо, развивал в Украине =зелёную= энергетику и создавал массу робочих мест не ГДЕ ТО ТАМ, а в Украине, тогда как тот же Зеленский с друзьями в Украине бизнес не вели, выведя всё в офшоры и с компаниями на Рашке!!!
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14.09.2022 11:06 Відповісти
«Ахметов и Порошенко помогали более всего армии и беженцам закупками снабжения» Платили бы эти суки налоги как в Европе, и войны б не было. 30 лет красть что уже из ушей бабло текло и все что они смогли - раскошелиться на гумпомощь. Это до чего ж нужно ненавидеть свой (и свой ли?) народ чтоб вот оставить страну голую босую, разворованную , ампира плюшки покупать в утешение
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14.09.2022 18:05 Відповісти
ахметовская монополия держится полностью на коррупции у власти, потому он финансирует эту шваль которая взамен делает ему самый выгодный налог в мире на добычу руды, не пускает никого на ринок ээ, сделала вагоны дешевле чем для остальных и т.д. пойдите на его предприятия - там никаких ремонтов не то что модернизации, особенно коксохим ДКХЗ - пожарники вы видели в каких цехах рабы работают? ели бы эта гнида платила рыночную цену за ресурсы, ээ, вагоны он бы даже 1 кг металла не смог продать
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14.09.2022 13:37 Відповісти
Мрія - ЗСУ захоплює владу в Україні і чистить Україну від всіх олігархів, ригів, кремлівських
агентів, чистить добре, на славу, так щоб вони пожиттєво не могли займати державні посади,
та і як після терміна в тюрмі за держзраду обирати держпосаду. Головне обвинувачення всьому
цьому цирку буде по 111 статті Кримінального кодексу України
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14.09.2022 14:14 Відповісти
Не буде так ніколи. Недоторкані.
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14.09.2022 17:56 Відповісти
 
 