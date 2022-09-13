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monobank прибере російськомовну версію свого додатку

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монобанк

Віртуальний monobank відключить російський інтерфейс у своєму додатку, переклавши його виключно українською мовою.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"У найближчій версії застосунку ми видалимо російську мову з Монобанку. Монобанк – український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку "російська", а їх 838 291 людина (24 лютого було 1,19 млн, це -30%), поставилися з розумінням до цього рішення і так само, як і ми, почали частіше спілкуватися державною мовою", – написав Гороховський.

Раніше повідомлялося, що  monobank з 1 вересня підвищив тарифи на зняття готівки з карток з 0,5% до 0,9%.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Олег Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.

Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.

Автор: Галина Ялівець
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14.09.2022 10:13 Відповісти
 
 