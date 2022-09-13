Велика Британія та ЄС готують позови проти Google на 25 мільярдів євро

Google зіткнувся з позовом у Великій Британії та ЄС на 25 млрд євро (21,6 млрд фунтів стерлінгів), який звинувачує технічну компанію в антиконкурентній поведінці на ринку цифрової реклами. Компанію, яка є ключовим гравцем на ринку онлайн-реклами, а також домінуючою силою в пошуку, звинувачують у зловживанні своєю владою на ринку рекламних технологій, який координує продаж онлайн-рекламного простору між видавцями та рекламодавцями.

Про це повідомляє The Guardian.

"Видавці, включно з місцевими та національними ЗМІ, які відіграють важливу роль у нашому суспільстві, вже давно страждають від антиконкурентної поведінки Google", – сказав Дам’єн Гераден з бельгійської юридичної фірми Geradin Partners, яка бере участь у справі ЄС.

Юридична фірма Великобританії Humphries Kerstetter планує подати справу до апеляційного трибуналу з питань конкуренції протягом наступного місяця, хоча процес може зайняти роки, щоб дійти висновку. Британська служба конкуренції також досліджує вплив Google на ринку цифрових рекламних технологій.

У юридичній фірмі Humphries Kerstetter кажуть, що через антиконкурентну поведінку Google протягом багатьох років інформаційні сайти і малий бізнес втратили приблизно 7 млрд фунтів стерлінгів.

У Великій Британії позивачами автоматично будуть усі постраждалі сторони, тоді як у позові в ЄС, який буде подано в Нідерландах, потенційні заявники повинні самостійно звертатися для приєднання до позову.

Об’єднані позови вимагають загальну компенсацію, яка, за оцінками законних представників, може досягти 25 млрд євро. Позови фінансуються компаніями з фінансування судових процесів у Великій Британії та Нідерландах, які отримують частину будь-яких доходів від успішної справи.

"Google конструктивно співпрацює з видавцями по всій Європі – наші рекламні інструменти та інструменти наших численних рекламних конкурентів допомагають мільйонам веб-сайтів і додатків фінансувати свій вміст і дозволяють компаніям будь-якого розміру ефективно охоплювати нових клієнтів. Ці послуги адаптуються та розвиваються в партнерстві з тими самими видавцями. Цей позов є спекулятивним і опортуністичним. Коли ми отримаємо скаргу, ми будемо рішуче боротися з нею", – у свою чергу заявив представник Google.