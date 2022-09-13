Мінфін знову відмовився підвищувати ставки за облігаціями у гривні попри низький попит

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 13 вересня, змогло залучити до держбюджету 1,45 млрд грн, переважно завдяки розміщенню валютних облігацій.

Як свідчать дані Мінфіну, порівняно з попереднім аукціоном ставки за цінними паперами залишилися незмінними.

Зокрема, від продажу шестимісячних облігацій під 12% річних вдалося залучити лише 18,28 млн грн, а від розміщення річних ОВДП під 14% річних – тільки 2,96 млн грн.

Водночас від продажу півторарічних облігацій під 16% річних надійшло 165,98 млн грн.

Крім того, Мінфін розмістив номіновані у європейській валюті дев’ятимісячні ОВДП на 3,79 млн євро, а також 16-місячні облігації з достроковим погашенням на 30,13 млн євро під однакову ставку 2,5% річних.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій 6 вересня змогло залучити до держбюджету лише 47,35 млн грн, що стало мінімальним значенням з початку повномасштабного російського вторгнення.

Водночас Національний банк України (НБУ) з початку вересня вже викупив "військові облігації" уряду за рахунок емісії гривні на 30 млрд грн.

Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовляється суттєво підвищувати ставки за ОВДП.