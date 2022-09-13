МВФ виділить додаткове екстрене фінансування для України, – Рашкован

Неформальна рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 12 вересня відкрила можливість для отримання Україною додаткових коштів у рамках інструменту швидкого фінансування (RFI).

Про це заявив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Упевнений, що Україна отримає (ці кошти, – ред.) менше, ніж за місяць", – сказав він.

Водночас Рашкован висловив упевненість, що МВФ надасть Україні додаткове фінансування і за іншими програмами.

Він нагадав, що МВФ 9 березня затвердив запит України щодо надзвичайного фінансування на $1,4 млрд у рамках RFI і наступного дня перерахував ці гроші країні.

Раніше Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у вівторок обговорили перспективи фінансової співпраці.

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Як повідомлялось, на початку серпня Україна подала офіційну пропозицію Міжнародному валютному фонду (МВФ) про започаткування нової спеціальної програми фінансування.

Голова Нацбанку Кирило Шевченко раніше зазначав, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Шевченко зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.

У березні МВФ схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.