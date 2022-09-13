Київрада надала бізнесу пільги на оплату за землю з березня по травень

Київська міська рада надала столичному бізнесу пільги на оплату за землю з березня по травень 2022 року.

Таке рішення 71 депутат. Про це після засідання заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Як невідкладне питання на сьогоднішню сесію ми внесли проєкт рішення про надання бізнесу пільги на оплату за землю з березня по травень 2022 року. Це важливий крок для підтримки столичних підприємців. Бо ми розуміємо, що в цих складних умовах бізнесу потрібно працювати", – сказав Кличко.

Так, депутати внесли зміни до рішення Київради від 23 червня 2011 року № 242/5629 "Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Київ", встановивши з 1 березня до 31 травня 2022 року ставку земельного податку за земельні ділянки в столиці, нормативну грошову оцінку яких проведено, в розмірі 0% від їхньої нормативної грошової оцінки землі.

Раніше повідомлялося, що в межах проєкту "єРобота" вже понад 1000 підприємців подали заявки на отримання грантів на розвиток підприємств переробної галузі та закладку садів і тепличних господарств, 77 з них найближчим часом отримають кошти від держави.