Українські порти на Дунаї збільшили перевалку вантажів з початку року у 2,6 раза
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Під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну переробка вантажів через три порти на Дунаї в Одеській області зросла більш ніж у 2,6 раза порівняно з минулим роком, а загалом з початку 2022 року в портах "Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ" оброблено 3,4 млн тонн зернових.
Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
"Війна створила можливості для зростання у трьох портів у гирлі Дунаю – Ізмаїльського, Ренійського та Усть-Дунайського. Певний період це були єдині 3 порти з 13, які змогли повноцінно працювати. У мирний час на них припадало трохи менше ніж 5% експорту. Нами відпрацьовано і забезпечено стабільну роботу логістичних маршрутів відправлення зернових вантажів через порти Дунаю", – розказав Марченко.
Він додав, що переробка вантажів через дунайські порти – "Рені", "Ізмаїл", "Кілія" зросла більше ніж у 2,6 раза, у тому числі експорт – у 3,2 рази.
За вісім місяців 2022 року портами Дунаю перевалено 3,4 млн тонн зернових. Окрім цього відкрито рух каналом гирла Бистре суднового ходу з річки Дунай до Чорного моря. Станом на сьогодні 180 торговельних суден з українською аграрною продукцією пройшли каналом гирла Бистре (337 разом із Сулінським каналом), зазначив Марченко.
Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова запустили альтернативний залізничний маршрут до портів на Дунаї.
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