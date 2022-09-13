"Нафтогаз" сподівається збільшити видобуток газу на звільнених територіях, – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" планує отримати вже цього року додаткові обсяги видобутку газу на звільнених від окупантів територіях Харківської області.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"На тих територіях, які нещодавно були звільнені, видобуток, який ми можемо отримати додатково, становить приблизно 1 млн кубометрів на добу, і навіть більше. Це фактично дає нам можливість повернутися до рівня видобутку, який у нас був до початку повномасштабної війни", – сказав Вітренко.

У липні повідомлялося, що "Укргазвидобування" запустило нову надглибоку газову свердловину на Полтавщині.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" з початку повномасштабної війни Росії проти України до червня-липня 2022 року скоротило видобуток природного газу на 6%.

Водночас, за оцінками керівництва НАК "Нафтогаз України", приблизно 94% добового видобутку газу групи перебувають під високим ризиком вимушеного припинення через близькість видобутку до лінії фронту.