Вітренко закликав Кабмін скасувати заборону на експорт нафти

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко сподівається на якнайшвидше ухвалення Кабінетом міністрів рішення про скасування заборони на експорт нафти і газоконденсату.

Про це Вітренко заявив на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це стосується обсягів технологічної нафти, яка не використовується. Це питання пов'язане в цілому з можливістю експорту нафти, що видобувається в Україні, яка не переробляється через те, що ворог знищив нашу нафтопереробну галузь", – сказав Вітренко.

За його словами, зняття заборони на експорт нафтової сировини та її продаж дозволить залучити додаткові кошти, які можна буде спрямувати на закупівлю газу для стабільного проходження опалювального сезону.

"Ми найближчим часом очікуємо на комплекс рішень, який дозволить це питання вирішити", – додав голова НАК.

Вітренко нагадав, що у розпорядженні групи є технологічна нафта різних сортів. Крім того, рідкі вуглеводні, що видобуваються в різних регіонах країни, також відрізняються за своїми показниками, тому треба прийняти комплексне рішення, яке дозволить зробити експорт стабільним і економічно вигідним.

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Раніше Вітренко у відповідь на запитання щодо використання видобутої "Укрнафтою" нафти відповідав, що це "воєнна таємниця".

Нагадаємо, підконтрольна Ігорю Коломойському та партнерам напівдержавна "Укрнафта" вже кілька років вимагає скасувати обмеження на експорт української нафти. Водночас після зупинки Кременчуцького НПЗ внаслідок обстрілів компанія втратила основного переробника своєї нафти в Україні.