Валютна виручка від експорту чорних металів впала з початку року на 58%

Металургійні підприємства України у січні-серпні 2022 року знизили надходження від експорту чорних металів на 58% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $3,72 млрд із $8,92 млрд.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, на чорні метали за цей період припало 12,86% від загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 21,34% за січень-серпень 2021 року, передає Інтерфакс-Україна.

У серпні надходження від експорту чорних металів складали $234,66 млн.

При цьому Україна у січні-серпні поточного року скоротила імпорт аналогічної продукції на 37,8% – до $558,95 млн. У серпні її імпортовано на $85,44 млн.

Крім того, у зазначений період Україна скоротила експорт металовиробів на 8,9% – до $703,13 млн. У серпні їх поставлено на $70,96 млн.

Імпорт металовиробів за січень-серпень скоротився на 40,3% – до $413,18 млн (у серпні – $61,94 млн).

Як повідомлялося, у січні-липні 2022 року металургійні підприємства знизили надходження від експорту чорних металів у 2,16 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року – до $3,49 млрд із $7,54 млрд.

Україна у 2021 році наростила валютний виторг від експорту чорних металів на 81,4% порівняно з 2020 роком – до $13,51 млрд. На чорні метали за цей період припало 20,49% загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 15 63% за 2020 рік.