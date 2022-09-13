Дочірня компанія Volkswagen з виробництва вантажівок MAN та Scania позбулася бізнесу в Росії

Підрозділи MAN Truck&Bus SE та Scania AB, дочірні компанії одного з найбільших виробників комерційних автомобілів у світі Traton SE, передають свої дилерські компанії в Росії місцевим партнерам.

Крім того, Scania AB продасть свій фінансовий бізнес у РФ, повідомляється на сайті групи Traton, що входить до складу провідного німецького автовиробника Volkswagen.

Згідно з повідомлення, ці угоди все ще потребують схвалення наглядових рад Traton та Volkswagen, а також регуляторних органів у РФ.

Очікується, що ці угоди будуть завершені до першого кварталу 2023 року.

Traton оцінює збитки внаслідок виходу з російського бізнесу у сумі до 550 мільйонів євро додатково до збитків внаслідок списання активів і додаткових витрат у розмірі 113 мільйонів євро у першому півріччі 2022 року.

Traton SE, відома як Traton Group (раніше Volkswagen Truck&Bus AG), є дочірньою компанією Volkswagen Group і одним із найбільших у світі виробників комерційних автомобілів під брендами MAN, Scania, Navistar і Volkswagen Caminhões e Ônibus.

У 2020 році група продала близько 190 тисяч комерційних автомобілів. За даними місцевих ЗМІ, в Росії MAN і Scania займали 12% ринку комерційних авто.