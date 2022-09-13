Сербія знайде заміну для нафти з Росії, – міністерка

Сербія забезпечила заміну російської нафти, яку країна не зможе імпортувати з 1 листопада через шостий пакет санкцій ЄС проти Росії.

Про це заявила міністерка гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович, передає Tanjug.

"З 1 листопада ми більше не будемо імпортувати російську нафту, але в нас буде, перш за все, нафта з Кіркука (Ірак, – ред.), у нас буде своя нафта, тому що в NIS (Нафтова індустрія Сербії, – ред.) має 20% сербської нафти, а решта буде іранська або якась інша", – сказала Михайлович.

Вона також додала, що нових підвищень цін на електроенергію чи обмежень не буде, деякі місцеві органи влади вже почали будувати плани економії електроенергії, а ефект від економії домогосподарств буде помітний, коли набудуть чинності стимулюючі заходи щодо економії електроенергії.

Раніше президент країни Олександр Вучич повідомив, що Сербія сформувала наймасштабніший у своїй історії резерв природного газу.