У бюджеті ЄС немає коштів для України на наступний рік, потрібні "надзвичайні зусилля", – єврокомісар

Єврокомісія наразі не має конкретного бачення, яким чином забезпечити надання фінансової допомоги Україні у наступному році, одна коштів у затвердженому бюджеті Євросоюзу на це немає.

Про це єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив у інтерв’ю Радіо Свобода.

Він висловив упевненість, що до кінця цього року ЄС виділить Україні останні 3 мільярди євро із затвердженого наприкінці червня пакету фінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.

Водночас Ган наголосив, що складнішим виглядає питання надання довгострокової фінансової допомоги Україні, оскільки війна продовжується.

Він пояснив, що більшість коштів із загального бюджету ЄС уже виділена для інших зобов’язань, натякнувши, що у майбутньому кошти повинні надходити зі скарбниць окремих держав-членів.

"Справжнє питання полягає в тому, як фінансувати Україну у випадку – а це дуже ймовірно – що війна триватиме в новому році… Ми повинні підтримувати Україну, тому що Україна захищає не лише себе, але й також нас, наші цінності", – сказав Ган.

При цьому єврокомісар зазначив, що необхідне фінансування для України не може бути забезпечено з нинішнього бюджету ЄС і вимагатиме "надзвичайних зусиль".

Комісар з питань бюджету також визнав, що стрімке зростання цін на енергоносії та інфляція в ЄС можуть вплинути на те, наскільки блок буде готовий надати Києву додаткову фінансову підтримку.

"Звичайно, люди дуже зосереджені на тому, як обслуговувати свої рахунки за електроенергію. Але все-таки ми повинні думати про Україну", – сказав він.

"Я думаю, що це саме те, що ми маємо обговорити з міністрами фінансів, тому що лідери G7 також дали зобов’язання, що вони також підтримуватимуть Україну. Отже, ми повинні виконувати наші зобов’язання. І, знову ж таки, це в наших власних інтересах. Це в наших власних інтересах, тому що йдеться про мир у Європі, стабільність у Європі", – додав Ган.

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Як повідомлялося, за даними Мінфіну, із початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від партнерів майже $18 млрд, однак протягом наступних 18-36 місяців для задоволення найнагальніших потреб Україні потрібно ще близько $105 млрд.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що у тому числі Україна розпочала політичні консультації з країнами ЄС щодо нової програми макрофінансової допомоги на 2023 рік в обсязі 12 мільярдів євро.