Росія спробує зірвати угоду про експорт українського зерна ближче до листопада, – Кулеба

Росія може активізувати спроби зірвати продовження строку дії "зернової угоди" про розблокування експорту аграрної продукції з українських портів ближче до завершення її дії у листопаді.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Не зараз, але ближче до завершення її дії в листопаді ми побачимо спроби Росії поставити цю угоду під сумнів і зірвати її продовження. Для цього ми вже працюємо з усіма ключовими гравцями, і з ООН, і з Туреччиною як фасилітаторами цієї угоди, і з країнами-отримувачами нашої сільськогосподарської продукції для того, щоб не допустити цього зриву", – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, раніше президент РФ Владімір Путін заявив про необхідність обмежити вивезення зерна з українських портів, оскількки воно нібито було спрямоване не в країни, що розвиваються, а до Європи. Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган підтримав цю заяву Путіна, заявивши водночас, що Туреччина сподівається отримати знижку на газ від Росії.

При цьому в уряді України спростували цю заяву Путіна. За даними Мінінфраструктури, з моменту виходу першого судна з українським продовольством і до сьогодні уже експортовано 2,37 млн тонн агропродукції. Зокрема, в країни Азії відправлено 54 судна з 1,04 млн тонн зерна, в Європу – 32 судна з 0,85 млн тонн, а в Африку – 16 суден з 0,47 млн тонн агропродукції.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Вона діятиме протягом 120 днів і може бути продовжена. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".