"Нафтогаз" завершив реструктуризацію одного із трьох випусків євробондів на 600 мільйонів євро

НАК "Нафтогаз України" повідомила про отримання необхідного схвалення уряду на завершення угоди власниками єврооблігацій компанії з початковим погашенням у 2024 році після відстрочення виплат за ними на два роки.

Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській біржі, передає Інтерфакс-Україна.



"У такий спосіб пропозиції щодо облігацій 2024 року тепер реалізовані", – зазначили у компанії.



Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" спільно з Кабінетом міністрів як єдиний акціонер і Міністерство фінансів продовжує розглядати наступні кроки щодо єврооблігацій 2022 і 2026 років, власники яких не погодилися на пропозицію про відтермінування виплат.



"Додаткову інформацію буде повідомлено власникам облігацій, коли це буде можливо і відповідно до нормативних вимог "Нафтогазу", – зазначається у біржовому повідомленні.

Як повідомлялося, наприкінці серпн я"Нафтогаз" отримав згоду держателів єврооблігацій на відтермінування виплат лише за євробондами на 600 млн євро з погашенням у липні 2024 року, частину яких раніше викупив ЄБРР. Водночас компанія знову не змогла отримати згоду інвесторів на відтермінування виплат за євробондами на $500 млн з погашенням у 2026 році.

Нагадуємо, що 17 серпня 2022 року інвестори, що є власниками євробондів з терміном погашення у липні 2022 року, повторно відхилили пропозицію "Нафтогазу" з відтермінування виплат.

Наприкінці липня "Нафтогаз України" допустив дефолт за цими єврооблігаціями на $335 млн, виплати за якими мали бути здійснені 26 липня. В компанії тоді пояснювали, що Кабінет міністрів не надав дозволу на погашення єврооблігацій, доручивши керівництву компанії невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами про реструктуризацію боргу.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін своїм рішенням визнав незадовільною роботу правління НАК "Нафтогаз України", пов’язану зі зміною кредитних умов з емітентом його єврооблігацій Kondor Finance plc. Цим же документом Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" укласти договір із Kondor Finance на встановлених урядом умовах. Самі умови у розпорядженні не було оприлюднено.