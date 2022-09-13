Через Prozorro з початку війни продали землі на 230 мільйонів

У системі "Prozorro.Продажі" від початку повномасштабної війни Росії проти України оголошено 359 нових земельних аукціонів та завершено 897.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики й продовольства.

Зазначається, що дохід організаторів за цей час сягнув 228 млн грн, а загальна оголошена вартість виставлених на торги земель становить понад 207 млн грн.

Загалом від початку запуску земельних аукціонів станом на сьогодні в системі оголошено 6 299 земельних аукціонів, і них: 3 658 – із оренди та 2 641 – із продажу землі.

Вартість усіх лотів із оренди землі сягає 157 млн грн, вони охоплюють площу в понад 25 тис. га.

Вартість лотів із продажу землі сягає 2,37 млрд із площею 4,2 тис. га.

Топ-5 регіонів за стартовою вартістю лотів із оренди та продажу землі – Львівська, Київська, Одеська, Закарпатська та Черкаська області.

Зростання ціни на торгах становить близько 100%.

На період воєнного стану аукціони з оренди с/г землі державної та комунальної власності не проводяться. Проте системою "Prozorro.Продажі" можуть і надалі користуватися приватні фізичні особи.