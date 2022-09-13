"Нафтогаз" почав відкривати заправки на базі мережі Glusco, що належала другу Медведчука

Група "Нафтогаз" почала запускати роботу автозаправних комплексів арештованої мережі Glusco під власним брендом U.GO.

Про це під час брифінгу заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає Укрінформ.

"Зараз "Нафтогазу" передали заправки, які раніше називалися мережею Glusco. Ми ці заправки зараз запускаємо під брендом U.GO. Багато з них уже почали працювати", – зазначив він.

Вітренко не уточнив, де саме заправки відновили роботу під новою назвою, але раніше компанія повідомляла, що спершу такі АЗК відкриють у Києві та Київській області.

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Як повідомлялося, 13 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco, яку пов’язували з оточенням Віктора Медведчука, в управління НАК "Нафтогаз України". Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що йдеться про 172 заправки компанії Glusco.

За тиждень після цього пресслужба Glusco оголосила, що власником кіпрської компанії Snel Energy LTD (формальний власник мережі АЗС Glusco) з 29 березня став громадянин Кіпру Александрос Александр, хоча лише у грудні минулого року її офіційним власником називали пов’язаного з РФ грецького бізнесмена Димитріоса Аніфантакіса.

Мережа АЗС Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії "Роснєфть", яку у 2016 році викупила швейцарська Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. ТОВ "Глуско Україна" раніше стало ексклюзивним постачальником зрідженого газу із заводів російської "Роснєфти" та найбільшим імпортером цього палива в Україну.

Glusco Energy S.A., як і Proton Energy S.A., офіційно належали ізраїльському бізнесмену Нісану Моїсеєву, який визнавав, що є другом Віктора Медведчука – кума президента Росії Володимира Путіна. Водночас наявність спільного бізнесу із Медведчуком Моїсеєв заперечував.

Нагадаємо, зареєстрований у Швейцарії трейдер Proton Energy S.A. припинив постачання нафтопродуктів до України з 1 квітня 2021 року. Це сталося після обшуків у мережі автозаправних станцій Glusco, які провели представники Служби безпеки та Нацполіції у справі щодо ухилення податків на суму близько 240 млн грн.