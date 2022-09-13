БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
525 відвідувачів онлайн
Новини Комунальні послуги
1 384 9
Нафтогаз (3161) субсидія (575) тарифи (1108) опалювальний сезон (793) Тарифи на газ (698) Вітренко Юрій (264)

Вітренко оцінив непрямі субсидії через "Нафтогаз" у 840 мільярдів за рік

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

нафтогаз,витренко,вітренко,юрій

Сума непрямих субсидій споживачам, які надаються через НАК "Нафтогаз України", у 2022 році складе близько 842 млрд грн, що у 3,4 раза більше, ніж торік.

Про це на брифінгу заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У 2021 році сума непрямих субсидій, які надавалися через НАК "Нафтогаз", становить 249 млрд грн, очікується, що у 2022 році вона становитиме 842 млрд грн", – сказав Вітренко.

За його словами, уряд використовує "Нафтогаз" для надання непрямих субсидій споживачам.

"Можемо обговорювати, наскільки це правильно чи ні, але "Нафтогаз" – це інструмент для уряду, щоб надавати непрямі субсидії споживачам", – зазначив Вітренко.

Він пояснив, що під непрямими субсидіями мається на увазі субсидія, що надається за рахунок різниці в ціні між ринковою ціною газу та ціною, за якою його отримує споживач у межах кількох напрямків покладених на компанію спецобов'язків.

При цьому Вітренко вважає, що ці витрати не будуть компенсовані "Нафтогазу".

Водночас голова НАК закликав споживачів економити ресурс усіма можливими способами, у тому числі за рахунок енергоефективних заходів, та по можливості переходити на альтернативні види палива.

Читайте також: Україна планує увійти в листопад із запасами газу в сховищах до 15 мільярдів кубометрів, – "Нафтогаз"

Як повідомлялося, Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" постачати газ за пільговими фіксованими цінами, які у рази нижче ринкових, для потреб населення, для виробників тепла та гарячої води, а також для технологічних потреб операторів газорозподільних систем.

Згідно з планами уряду, це дозволить уникнути підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення для населення під час війни.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ого господарник
показати весь коментар
13.09.2022 16:15 Відповісти
Интересно спросить у этого рыночника, какую цену он называет рыночной? и вообше , что такое рынок?когда газ Украина для населения не импортирует потому, что его хватает, а надра принадлежат народу тоесть газ надо отпускать населению по себестоимости плюс пусть 50% с головой хватит, а она не больше 300 долл. потому,как 2019 году это цена была рыночной и она не может быть меньше себестоимости. Просто это уйло хочет украсть у государства 840 миллрд. долл. что бы армию не вооружать, а свое воровство повесить на бюджет - народ. Путин аплодирует.
Мама типа "социалистка", а синок типа "рыночник", а результат один - нищета,слабая страна, окупация. У нас есть государство или нет для таких уродов, что бы указать на место согласно закона за попытку ослабить государство во время войны.
показати весь коментар
13.09.2022 16:47 Відповісти
От маніпулятор підарський.
А чому негідники не платять ренту на видобуток так як хоча б в підарашці? Де відбирають надприбутки чере збільшення ренти?
Сволота.
показати весь коментар
13.09.2022 16:51 Відповісти
Этого "рыночника" поставили воровать(керовать) "Нафтогазом" из ОП,эта мразь старается чтобы хозяин из ОП был очень доволен,ну себя нельзя обижать. Ненасытные зеленые твари не допустят на такие должности порядочного высокопрофессионального специалиста.
показати весь коментар
13.09.2022 17:40 Відповісти
Как этот свинуля наташки типа социалистки вообще попал на эту стратегически важную должность для страны. Какая нафиг «рыночная» цена за кого он нас считает.
показати весь коментар
13.09.2022 18:37 Відповісти
От же падло. Провалило план видобування газу в Україні і щось ще блєє про ринкові ціни? Його взагалі давно треба у буцегарню за диверсію проти України.
показати весь коментар
13.09.2022 18:46 Відповісти
Якщо б держава взагалі весь природний газ купляла на зовнішніх ринках, то субсидування цін для населення і промисловості можна зрозуміти, але якщо добутий і спожитий в Україні газ перераховувати по ринковим цінам, як придбаний на європейських хабах, ну це тоді взагалі маразм чи просто доїння бюджету.
показати весь коментар
13.09.2022 19:36 Відповісти
место витренко - только тюрьма... после суда... а суду будет что сказать... потому что эта прокладка по имени нафтогаз вообще не нужна...
показати весь коментар
14.09.2022 05:58 Відповісти
Дуже справедливі оцінки діяльності "Нафтогазу" і його очільника зі сторони дописувачів і про суть і про місце, навіть коли це не дуже у пристойній формі. Питання ринку також "добре" описано. Але видається, що питання ціни давно має вирішення : відрізати усі труби українських злодіїв ( які йдуть від їх свердловин) від транзитної труби, щоб не свербіло в одному місці отримувати 300-500% надприбутків на європейському хабі закупівель. Тоді і в Україні не буде проблем з газопостачанням і ціни не будуть провокуватись захмарні, і не треба буде так званих "пільг", бо їх просто не існує, за меншою ціною, яку називають такі собі вітренки (раніше коболенки) чомусь пільговою, це відпуск газу за цінами видобування плюс сума до невеликої рентабельності. Але цього не хочуть не тільки українські "державні" злодії ( ті що при коритах), але і европейські постачальники, бо пропадає їх маржа. Все це кодло було тісно переплетено з газпромом, тобто кацапією, ви ж подумайте, обірвати такі схеми, це ж не буде віл в Іспанії, Маямі, не буде власних літаків, не буде яхт. А що їм Україна, тут красти, сидіти в парламенті або насолоджуватись у раю на Пальма де Мальорці. Дай Бог закінчиться війна, прийдуть українці до парламенту, встановлять нові закони, нові порядки і Україна почне відживати. А то ... непрямі субсидії...
показати весь коментар
14.09.2022 07:54 Відповісти
 
 