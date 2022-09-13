Росія визнала відставання своїх технологій у галузі мікроелектроніки від світового рівня на 10-15 років

Російські технології у галузі мікроелектроніки на 10-15 років відстають від світового рівня, а проєктування та виробництво продукції критично залежать від зарубіжних технологій.

Про це йдеться у оновленій концепції державної політики Росії у галузі розвитку електронної промисловості до 2030 року, яку підготував Мінпромторг РФ, пише Коммерсант.

За словами джерел видання у російському уряді, на основі цього стратегічного документа плануватиметься майбутній розвиток галузі.

У документі констатується брак виробничих потужностей у Росії та критична залежність процесів проєктування та виробництва продукції від зарубіжних технологій. Це стосується і програмного забезпечення, і матеріалів, зокрема особливо чистої хімії та кремнію.

Крім того, Мінпромторг РФ у концепції вказав на труднощі з освоєнням технологічних процесів нижче 180 нм, неможливість забезпечити ринок необхідною електронікою, низьку інвестиційну привабливість, високу вартість виробництва у Росії та гострий дефіцит кадрів у цій галузі.

Водночас російські чиновники заявляють про "несумлінну конкуренцію з боку закордонних постачальників електроніки".

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Співрозмовник видання у великому російському виробнику мікроелектроніки зазначив, що ресурсне забезпечення заявленої державної політики для розвитку галузі "неочевидне", адже наразі вона вимагає не "стратегічних передбачень", а екстрених заходів: фінансування, допомоги у розширенні виробництв та великих інвестицій у розвиток локальної інфраструктури.

При цьому в концепції йдеться про спрощений доступ до грантів, субсидій та пільгових кредитів для стимулювання позабюджетних інвестицій. Ці субсидії та держконтракти зазвичай отримують "три-чотири придворні дизайн-центри", констатувало джерело.