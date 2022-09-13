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Європарламент затвердить допомогу на 5 мільярдів євро для України вже післязавтра

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евросоюз

Європарламент погодився проголосувати в четвер за терміновою процедурою за пропозицію про надання Україні макрофінансового кредиту на 5 млрд євро.

Про це пише "Європейська правда".

Як повідомлялося, Єврокомісія після тривалих перемовин країн ЄС офіційно запропонувала виділити 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні 7 вересня. Цей кредит доповнює 10 млрд євро, які Євросоюз вже надав Україні у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги.

Рада ЄС схвалила виділення 5 млрд євро макрофіну Україні 9 вересня.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.

Автор: Юлiя Недашківська
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