"Укргідроенерго" планує почати будівництво 5-7 агрегатів на Дністровській ГАЕС до кінця року

ПрАТ "Укргідроенерго" планує вже наприкінці цього року розпочати будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС, яка складатиметься із 5-7 гідроагрегатів.

Про це генеральний директор компанії Ігор Сирота під час зустрічі з радником з питань економіки та енергетики посольства Німеччини в Україні Сиріяком Массюе, інформує пресслужба компанії.

"Наприкінці цього року ми розпочинаємо будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5-7 гідроагрегатів. Вже побудовано дві черги станції загальною потужністю 1296 МВт у генераторному режимі. Потужність третьої черги складе 972 МВт", – сказав Сирота.

Сирота додав, що зараз компанія шукає інвесторів для будівництва Канівської ГАЕС потужністю 1000 МВт та Каховської ГЕС-2, загальна потужність якої становитиме 280 МВт.

Він також підтвердив, що "Укргідроенерго" найближчим часом має намір реалізувати проєкт будівництва систем накопичення енергії, який стане найбільшим у Європі.

"Це дозволить нам ще краще балансувати енергосистему. Наразі проводиться закупівля на розробку техніко-економічного обґрунтування і до кінця 2024 року ми маємо завершити цей проєкт", – сказав він.

Водночас голова "Укргідроенерго" зазначив, що на початку жовтня планується укласти контракт з німецькою компанією MAN Energy Solutions на реалізацію проекту з електролізного виробництва водню потужністю 1 МВт, який буде реалізовано на Дніпровській ГЕС.

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Як повідомлялося, у лютому 2022 року Верховна Рада розблокувала підписання президентом Володимиром Зеленським законопроекту №6273 щодо проведення закупівель без тендеру для Дністровської ГАЕС. За даними на сайті парламенту, президент підписав цей закон 29 квітня.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року "Укргідроенерго" ввело у промислову експлуатацію четвертий гідроагрегат Дністровської ГАЕС потужністю 324 МВт. Після цього загальна встановлена потужність Дністровської ГАЕС сягнула 1296 МВт в генераторному режимі та 1684 МВт в насосному.

Загалом, згідно з проєктом, станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт, що ставить її на перше місце у Європі та на шосте у світі.