БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
541 відвідувач онлайн
Новини Регуляторна політика
387 0
ліцензія (699) НБУ (8364)

Нацбанк анулював ліцензії 20 фінансових компаній

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

нбу,нацбанк

Національний банк анулював ліцензії 20 надавачам фінансових послуг, які не надали жодної фінансової послуги протягом року з дня отримання відповідної ліцензії.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, Нацбанк відкликав одну чи кілька діючих ліцензій у двох страхових компаній: ПРАТ "СК "Брокбізнес" та ПРАТ "СК "Престиж".

Також НБУ анулював усі ліцензії у шести фінансових компаній та лізингодавців: ТОВ "ІФК "Фінтемплум", ТОВ "ФК "Земельний капітал", ТОВ "Інтелпей", ТОВ "Корд Пей", ТОВ "Сігма Проперті" та ТОВ "Фінанс.ЮА".

Також регулятором було відкликано одну або декілька діючих ліцензій у наступних фінансових компаній: ТОВ "Фінансова компанія "Бебікон мані", ТОВ "ФК "Крам’є", ТОВ "ФК "Новий Світ", ТОВ "Аванс кредит", ТОВ "Іннова Фінанс" , ТОВ "ФК "Інтенсивні Фінанси", ТОВ "Командор Фінанс Груп", ТОВ "Кредити готівкою", ТОВ "Санфорд Капітал", ТОВ "Статус Дрім", ТОВ "ФК "Футура Фінанс" та ТОВ "ФК "Шефа Фінанс".

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 9 вересня 2022 року.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 