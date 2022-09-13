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Дев’ять країн Євросоюзу припинили видавати візи російським туристам

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Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди більше не приймають від росіян для оформлення туристичних віз.

Про це йдеться у повідомленні Асоціації туроператорів РФ.

Водночас зазначається, що є низка європейських країн, які продовжують приймати документи від російських туристів. Серед них – Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр (національна віза, не шенгенська).

Як повідомлялося, з 12 вересня вступило у дію рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Громадяни Росії більше не можуть оформлювати віз для поїздок до країн Шенгенської зони за спрощеною процедурою. Кількість нових віз для росіян має істотно скоротитися. Збір за оформлення візи тепер становить 80 євро замість 35 євро. Крім того, буде потрібно більше документів, збільшиться час оформлення та буде обмежено видачу багаторазових віз.

Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила 9 вересня.

Пізніше постійний представник РФ при ЄС Владімір Чижов заявив, що Росія не відповідатиме дзеркально на візові обмеження Євросоюзу. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Північа Корея №2 приготуватись! Кім Чен Ин гризе нігті, ідейна конкуренція....
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13.09.2022 12:24 Відповісти
Водночас зазначається, що є низка європейських країн, які продовжують приймати документи від російських туристів. Серед них - Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр Джерело: https://biz.censor.net/n3366781


ТІ КРАЇНИ ДЕ РОСІЙСЬКОГО КАПІТАЛУ ВДОСТАЛЬ.
Про куплену кацапами нерухомість у великих обсягах в Ішпанії і на Кіпрі вже мовчу.
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13.09.2022 15:55 Відповісти
 
 